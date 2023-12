Bizara poveste dintr-un cimitir parizian: toate femeile vor să atingă statuia în anumite zone

Cimitirul Père-Lachaise este cel mai mare din Paris. Întinzându-se pe 44 de hectare, acest cimitir este locul de veci pentru personalități precum Oscar Wilde, Jim Morrison, Molière, Frederic Chopin, Théodore Géricault.

Tot aici este și mormântul lui Victor Noir, cel care a lucrat pentru publicația La Marseillaise în secolul 19. Acest jurnal a publicat o serie de articole controversate despre prințul Pierre Bonaparte, vărul împăratului din acea perioadă, Napoleon al III-lea.

Pierre Bonaparte l-a provocat la duel pe șeful publicației, însă acesta l-a trimis pe Victor Noir și pe alți jurnaliști să medieze conflictul. S-a iscat un scandal, iar Pierre Bonaporte l-a împușcat pe Victor Noir.

Uciderea unui jurnalist de către un membru al familiei împăratului a înfuriat publicul, care era deja nemulțumit de situația politică din țară și a dus la multe demonstrații violente pe străzile Franței. Victor Noir a devenit un simbol revoluționar și peste 100.000 de oameni au participat la înmormântarea lui.

În 1891, trupul lui a fost mutat la cimitirul din Paris, iar sculptorul Jules Dalou a creat o statuie din bronz, înfățișându-l pe Victor Noir întins la pământ după ce a fost împușcat.

Din motive necunoscute, Jules Dalou a conturat foarte bine statuia în zona organelor genitale, iar Victor Noir a devenit un simbol al fertilității și al fericirii în dragoste.

Femeile care doresc să își întâlnească jumătatea sau doresc să rămână însărcinate vin la statuia din bronz și o ating pe buze, pe picioare și în zona intimă.

Mai precis - dacă vrei să găsești un iubit frumos, ar trebui să-i săruți buzele lui Noir; daca vrei sa ramai însărcinată, ar trebui sa-i atingi piciorul drept; iar dacă vrei să ai gemeni, ar trebui să-i atingi piciorul stâng. Potrivit mitului, un bebeluș va urma curând și doamnele singure își vor găsi un soț în decurs de un an, notează cemeterisroute.eu.

This is a woman who believes that Victor Noir's will help her have a baby after she kisses his lips, touches his private area and prays. pic.twitter.com/Btih27PIzC

Victor Noir’s grave in Père has his Statuewhich is believed to be a fertility symbol - those who kiss the statue on the lips, leave a flower in Victor’s hat, and rub the genital area will find themselves with enhanced fertility, a great sex life, or a husband within one year. pic.twitter.com/EdS9xojk7u