O femeie de 53 de ani a reușit să nască după ce a recurs la procedura de fertilizare in vitro.

S-a întâmplat la Iași, iar femeia a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă cu ajutorul ovocitelor donate, potrivit bzi.ro.

Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la medic și a început procedura de fertilizare in vitro, iar câteva luni mai târziu, a adus pe lume un copil perfect sănătos, chiar la începutul anului 2022.

„Cazul pacientei în vârstă de 53 de ani este un caz particular cu ovocite donate. Această pacientă este cea mai în vârstă pe care am avut-o până în prezent. Femeia se află la prima naștere, deoarece a pus pe primul plan cariera, iar când a decis să devină mamă, a fost târziu. Pacienta a apelat la fertilizare in vitro deoarece se afla la menopauză și nu mai putea rămâne însărcinată. Acest caz a avut o evoluție foarte bună deoarece, imediat după controalele medicale, a fost începută procedura în sine.

Sarcina a decurs normal, iar mama a născut la termen o fetiță perfect sănătoasă. Nu a fost vorba despre un caz în care mama se chinuia de mai multă vreme să rămână însărcinată, acum a vrut să se întâmple, deoarece până în prezent a pus cariera pe primul loc”, a declarat dr. Anca Ștefan, medic specialist obstetrică-ginecologie, Omini Clinic Iași, potrivit sursei citate.

Medicii spun că tot mai multe femei de peste 45 de ani apelează la această procedură.

