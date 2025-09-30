Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:26
224 citiri
Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
Peste 6.600 de familii beneficiază de sprijin pentru FIV după rectificarea bugetară FOTO /Pixabay

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut un anunț așteptat de românii care nu pot avea copii pe cale naturală. La rectificarea bugetară au fost alocați 100 de milioane de lei, credite de angajament, pentru programul FIV (Fertilizare în vitro), care vor fi utilizați pentru a sprijini peste 6.600 de familii în acest an. Începând cu 2026, numărul beneficiarilor va crește cu ajutorul fondurilor europene, a declarat ministrul Muncii marți, 30 septembrie.

„La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV”, spune Manole într-un mesaj pe Facebook, el anunțând că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil.

Ministrul mai precizează că, de anul viitor, vor fi utilizate fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

„Am o veste bună pentru familiile care așteptau continuarea programului de fertilizare in vitro. La rectificarea bugetară, am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei, credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil. Știu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta, dar, chiar și așa, aducem speranță în sufletele celor care așteaptă să devină părinți. Fiecare copil este o bucurie și fiecare familie merită să aibă o șansă în plus”, spune Manole în clipul video.

SRI primește zeci de milioane de lei în plus, în plină austeritate. Tăierile lui Bolojan nu ating serviciul de informații. Pentru ce sunt banii
SRI primește zeci de milioane de lei în plus, în plină austeritate. Tăierile lui Bolojan nu ating serviciul de informații. Pentru ce sunt banii
Proiectul primei rectificări bugetare din acest an prevede majorări semnificative pentru Serviciul Român de Informații (SRI) şi reduceri importante pentru Serviciul de Telecomunicații...
Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
Fostul ministru al Economiei și actualul deputat USR Claudiu Năsui a criticat marți, 30 septembrie, prioritățile rectificării bugetare operate de Guvernul Bolojan. Cresc cheltuielile pentru...
#fertilizare in vitro, #fiv, #ministerul muncii, #rectificare bugetara, #credite angajament sanatate , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oara in cariera sa si a facut anuntul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cat a ajuns sa coste aceeasi ciocolata in Romania comparativ cu Germania: "E intalnirea dintre cei fara scrupule si prostii care cumpara"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  2. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  3. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
  4. Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X
  5. Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
  6. Ce și-a pus în valiză o nepaleză ca să ducă în țara natală. Tânăra nu și-a mai văzut familia de doi ani. „Cât dor și câtă durere” VIDEO
  7. Violența domestică scapă de sub control în România. Peste 61.000 de femei au fost abuzate în primele șase luni ale anului, iar 41 și-au pierdut viața
  8. Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare
  9. Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams
  10. Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO