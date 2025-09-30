Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO

Peste 6.600 de familii beneficiază de sprijin pentru FIV după rectificarea bugetară FOTO /Pixabay

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut un anunț așteptat de românii care nu pot avea copii pe cale naturală. La rectificarea bugetară au fost alocați 100 de milioane de lei, credite de angajament, pentru programul FIV (Fertilizare în vitro), care vor fi utilizați pentru a sprijini peste 6.600 de familii în acest an. Începând cu 2026, numărul beneficiarilor va crește cu ajutorul fondurilor europene, a declarat ministrul Muncii marți, 30 septembrie.

„La rectificarea bugetară am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV”, spune Manole într-un mesaj pe Facebook, el anunțând că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil.

Ministrul mai precizează că, de anul viitor, vor fi utilizate fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.

„Am o veste bună pentru familiile care așteptau continuarea programului de fertilizare in vitro. La rectificarea bugetară, am cerut și am reușit să obținem 100 de milioane de lei, credite de angajament, ceea ce înseamnă că putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil. Știu că nu este suma pe care ar fi trebuit să o avem anul acesta, dar, chiar și așa, aducem speranță în sufletele celor care așteaptă să devină părinți. Fiecare copil este o bucurie și fiecare familie merită să aibă o șansă în plus”, spune Manole în clipul video.

Ads

Ads