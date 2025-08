Filme românești, în selecția prestigiosului Festival „Nowe Horyzonty” din Wrocław

Profesioniști români ai industriei cinematografice vor fi prezenți, cu susținerea ICR Varșovia, la Smart7, cea mai nouă secțiune a Festivalului Internațional de Film „Nowe Horyzonty“ de la Wrocław, și la două module de ateliere: „Studio Nowe Horyzonty+“, dedicat echipelor regizor-producător, și „A Sunday in the Country“, dedicat tinerilor jurnaliști și critici de film.

Evenimentul se desfășoară în acest an în perioada 17-27 iulie 2025, în cinematografe, și online, până la 3 august.

În parteneriat cu organizatorii celei de-a XXV-a ediții a festivalului, ICR Varșovia susține prezența la Wrocław a regizorului Radu Jude. Acesta își va prezenta două dintre cele mai recente filme, în zilele de 20 și 21 iulie, la Kino Nowe Horyzonty: în premieră poloneză, Kontinental ’25, peliculă câștigătoare a Ursului de Argint pentru scenografie la ediția Berlinale din acest an, și 8 Ilustrate din Lumea Ideală. Totodată, Radu Jude va participa, în calitate de regizor invitat, la modulul „A Sunday in the Country“ – în cadrul căruia se va întâlni cu tinerii critici de film europeni.

O altă prezență românească susținută de ICR Varșovia la modulul „Studio Nowe Horyzonty+“ va fi cea formată din regizorul Vlad Popa și producătoarea Cătălina Pistol – care vor prezenta proiectul scris și regizat de Vlad Popa al lungmetrajului de debut O vară greu de uitat. Vlad Popa a studiat regia de film la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a continuat studiile de masterat la UNATC „I.L. Caragiale“ din București. În timpul facultății, Vlad Popa a regizat câteva scurtmetraje, printre care Vid 19 - Jurnal cu mama (2020), Crochiu de natură moartă (2022), Alibaba (2022) și Claudia (Working Title) (2024, co-regie Adrian Sitaru). Cel mai recent scurtmetraj al său, Jackpot (2024, co-regie Vasile Todinca), a avut premiera la PÖFF Shorts Talinn 2024, fiind selectat în competiția Shorts Live-Action.

Producătoarea Cătălina Pistol a absolvit programul de licență în regie de film la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și programul de masterat în Producție de Film la UNATC „I.L. Caragiale“ din București. Pe parcursul studiilor, a acumulat experiență în principal ca producător executiv pentru mai multe scurtmetraje și a participat la programele Film+, Transilvania Talent Lab și CineLink Producers’ Lab. Cel mai recent scurtmetraj al său a fost selectat în cadrul celei de-a LIII-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam. Cătălina Pistol s-a alăturat echipei deFilm în anul 2022 și lucrează în prezent la dezvoltarea proiectelor de lungmetraj din portofoliul firmei respective și la producția de scurtmetraje.

La modulul „Studio Nowe Horyzonty+“ din acest an va participa pentru prima dată o pereche regizor-producător din Republica Moldova, prin parteneriatul stabilit cu Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova. Acest modul de dezvoltare adresat perechilor regizor-producător, care au în pregătire primul sau al doilea lungmetraj de ficțiune, este organizat de Asociația Nowe Horyzonty și Creative Europe Desk Polska și cuprinde ateliere și prelegeri cu privire la diferite aspecte ale promovării și dezvoltării proiectelor, susținute de experți în domeniu – regizori, producători, agenți de vânzări, programatori de festivaluri, creatori de renume. Partenerii constanți ai acestui program sunt EAVE, MINDPOINT Institute și London Film Academy.

De asemenea, ICR Varșovia susține în acest an prezența regizorului Eugen Jebeleanu la secțiunea Smart 7 a festivalului. Pelicula sa, Interior Zero (2024), va rula la Dolnośląskie Centrum Filmowe, în zilele de 18 și 19 iulie, în prezența oaspetelui român. Filmul său a fost inclus printre cele șapte pelicule selectate de către curatorii a șapte festivaluri colaborative europene: Transilvania IFF (România), Nowe Horyzonty (Republica Polonă), Kino Pavasaris IFF (Lituania), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmadrid (Spania), Reykjavik IFF (Islanda) și Thessaloniki IFF (Grecia). Toate filmele sunt prezentate în cadrul unor secțiuni-concurs similare, în toate cele șapte state, în ideea schimbului de experiență, învățării de noi practici și soluții inovative, precum și a bunei colaborări. Călătoria filmelor se va încheia la Thessaloniki IFF, unde un juriu alcătuit din tineri critici de film va alege pelicula câștigătoare a concursului.

Reprezentanța ICR de la Varșovia susține, de asemenea, participarea criticului de film Călin Boto la întâlnirile „A Sunday in the Country“, organizate de Asociația Nowe Horyzonty și Academia Europeană de Film, în colaborare cu KinoPolska, cu sprijinul Institutului polonez al Cinematografiei. Aceasta va fi cea de-a zecea prezență românească la acest eveniment, care se va desfășura în perioada 19-23 iulie, cu participarea unor tineri critici de film din România, Republica Polonă, Olanda, Spania, Lituania, Estonia și Suedia. Sub îndrumarea experților și reprezentanților Academiei Europene de Film și Asociației Nowe Horyzonty, participanții la modulul respectiv vor discuta despre viitorul meseriei pe care o practică, despre planurile profesionale și specificul profesiei în diverse state.

Călin Boto este critic de film, curator, selecționer, redactor și cadru didactic universitar. Lucrează pentru Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF) și Woche der Kritik (Săptămâna Criticii din Berlin). Format în critică de film, scrie pentru publicații precum Filmexplorer (Elveția), Kortfilm (Belgia), Films in Frame (România) și predă Critică și analiză de film la UNATC „I.L. Caragiale“ din București. Este membru al FIPRESCI și alumn al atelierelor internaționale Locarno Critics Academy, Sarajevo Talents și Talent Press Warsaw. A participat în jurii festivaliere (Visions du Réel, CineFest Miskolc, Drama International Short Film Festival) și comitete de lectură (Queer Palm Lab). A curatoriat programe de film pentru Cinemateca Română, Trieste Film Festival, Sicilia Queer filmfest și V-F-X Ljubljana, precum și primele două ediții ale retrospectivei Il Cinema Ritrovato on Tour la București (2024 & 2025).

Programul proiecțiilor peliculelor românești din Festivalul Internațional de Film „Nowe Horyzonty“ de la Wrocław poate fi consultat aici.

