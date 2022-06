Lineup confirmat la Neversea 2022. Peste 150 de artiști din 20 de țări participă la cel mai mare festival pe plajă din Europa

Peste 150 de artiști din peste 20 de țări din Europa, SUA, America de Sud și Egipt vor concerta la Festivalul Neversea, care va avea loc la Constanța, în perioada 7-10 iulie 2022.

Potrivit line-up-ului complet anunțat de organizatori, la cea de-a patra ediție a festivalului, cap de afiș este rapperul fenomen Tyga.

La malul mării va reveni pe scenă și DJ-ul și producătorul spaniol Danny Avila. Lista DJ-ilor de pe mainstage este completată de Arias, DJ Dark & Mentol, Madeon (DJ Set), Manuel Riva și Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest).

Tot pe scena principală vor urca și artiști români de top precum Delia, Carla’s Dreams, Smiley și The Motans. Trio-ul fenomen de la One True Singer, format din Rareș, Adi și Erika Isac, vine pentru prima oară în această vară la festivalul Neversea.

Alți artiști care vor mai urca pe cea mai mare scenă a festivalului sunt Alan Walker, Alesso, Alexandra Stan, Arias, Azteck, B Jones, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Danny Avila, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, KSHMR, Madeon DJ Set, Manuel Riva, NERVO, Nicky Romero, One True Singer (Rareș, Adi, Erika Isac), Parov Stelar, Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest), Quintino, Smiley, Steve Aoki, Tchami, The Motans, Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga, Ummet Ozcan, W&W și ZHU.

Genurile muzicale ale artiștilor variază de la techno, house, deep house, tech house la chill, ambientale, tribale, rap, trap, hip-hop, trip-hop, dubstep, drum & bass și liquid.

Scena Temple este casa genului techno și tech house și găzduiește artiști în premieră precum Paul Kalkbrenner sau Amelie Lens. Pe această scenă vor mai urca Arapu, Cezar B2B Praslea, Jamie Jones, Mahony, Milo Spykers, Nina Kraviz, Priku, Raresh, Richy Ahmed, Sit și Sublee B2B Cap. Fenomenul românesc de trap va fi prezent pe scena The Ark cu Ian, Yny Sebi, AlbertNbN, Arkanian x Arael x Zannidache, Oscar, Zo, Phunk B, Rava, Marko Glass ft. Bvcovia, Nane, Connect-R & Johny Romano. Tot aici se va auzi dubstep de la Borgore și DJ Shiver, și drum & bass și liquid de la Dirtyphonics, DJ Wicked și Netsky, potrivit ziuadeconstanța.ro

Pe scena The Ark vor cânta și rapperul bbno$, care vine pentru prima oară la festivalul Neversea, și mulți alți artiști români printre care Culese din Cartier și Grasu XXL.

Scena Daydreaming, locul de unde fanii pot admira răsăriturile perfecte, îi aduce pe Audiofly, Christian Loffler, Day Dreamers (Marwan, Dub FX & Mr Woodnote), HVOB, Hernan Cattaneo, Hot Oasis, Kerala Dust, Lee Burridge, Marwan, Oliver Kolektzi, Sebastian Leger și mulți alții. Pe scena Oasis urcă DJ români și internaționali apreciați din lumea tech house și deep house, printre care Claptone, Anna Tur, Kasia, Korolova, Le Twins, Ferreck Dawn, Moonsound, Pascal Junior, Paul Damixie, Rosario Internullo.

Programul pe zile al festivalului, cel mai mare de pe o plajă din Europa, va fi dezvăluit în curând.

