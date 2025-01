Cel puţin 15 morţi în urma unei busculade la cea mai mare adunare religioasă din lume. „Au fost striviţi” FOTO/VIDEO

O busculadă produsă la cea mai mare adunare religioasă din lume, în India, a ucis cel puţin 15 persoane şi a rănit multe altele, a declarat miercuri, 29 ianuarie, pentru AFP un medic prezent la festivalul Kumbh Mela.

Până la finalul festivalului, în 26 februarie, peste 400 de milioane de pelerini sunt aşteptaţi.

A stampede at the world's largest religious gathering in India has killed at least 15 people with many more injured, a doctor at the Kumbh Mela festival in Prayagraj tells @AFP https://t.co/F2OOkLvQNJ pic.twitter.com/Dgw3asBsXh

Busculadele mortale sunt o caracteristică notorie a festivalurilor religioase indiene, iar Kumbh Mela, cu mulţimile sale inimaginabile de credincioşi, avea deja un istoric sumbru înainte de ultimul incident din primele ore ale dimineţii.

Festivalul de şase săptămâni este cel mai important eveniment din calendarul religios hindus, iar milioane de oameni sunt aşteptaţi să participe miercuri la o zi sacră de îmbăiere rituală.

„Cel puţin 15 persoane au murit. Alţii sunt trataţi”, a declarat medicul de la locul festivalului din Prayagraj, vorbind sub rezerva anonimatului, deoarece nu au fost autorizaţi să vorbească cu presa.

Echipele de salvare au fost văzute lucrând cu pelerinii pentru a transporta victimele de la locul accidentului pe un teren plin de haine, pantofi şi alte obiecte aruncate.

