Justin Timberlake vine în România. Va fi cap de afiș la Festivalul Electric Castle de la Bonțida

Justin Timberlake va fi cap de afiş la Electric Castle în 2025. Vânzarea biletelor se încheie joi, 10 octombrie, ora 23.59, anunţă organizatorii.

Evenimentul va avea loc între 16 şi 20 iulie la Castelul Banffy.

Justin Timberlake, născut în 31 aprilie 1981, este cântăreţ şi compozitor, devenit celebru în calitate de membru al grupului pop-dance NSYNC. După destrămarea acestuia, Timberlake a debutat ca artist solo şi, abordând un stil marcat de influenţe R&B, pop şi neo-soul, a lansat cinci albume de studio care s-au bucurat de succes.

Artistul a câştigat numeroase trofee, inclusiv zece premii Grammy, şi are o carieră şi în film, jucând în lungmetraje precum „Reţeaua de socializare/ The Social Network”, „Prietenie cu folos/ Friends with Benefits”, „Inside Llewyn Davis” şi „Wonder Wheel”.

