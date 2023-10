Noi marturii de la festivalul groazei din Israel, unde au atacat teroriștii Hamas. „M-am urcat într-un copac, iar ei au început să împuște oameni”

De săptămâni întregi, iubitori de muzică entuziasmaţi aşteptau cu nerăbdare festivalul Supernova, organizat în deşertul din sudul Israelului pentru a coincide cu festivalul evreiesc Sukkot.

"A venit momentul în care întreaga familie este pe cale să se reunească din nou", au scris organizatorii pe reţelele de socializare înainte de a începe. "Şi ce distracţie va fi!".

După doar câteva ore, paginile lor de pe reţelele de socializare sunt acum invadate de oameni disperaţi care încearcă să-i găsească pe cei dragi, după ce militanţii palestinieni au luat cu asalt festivalul şi au deschis focul ca parte a unui imens atac surpriză asupra Israelului.

Dintre participanţii la festival, Ortel a declarat că primul semn că ceva nu era în regulă a fost când o sirenă a pornit în zori, avertizând că se lansează rachete. Martorii oculari au spus că rachetele au fost urmate rapid de focuri de armă.

"Au oprit curentul electric şi dintr-o dată, de nicăieri, ei [militanţii] au intrat înăuntru trăgând focuri de armă, deschizând focul în toate direcţiile", a declarat ea pentru Channel 12 din Israel.

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasttack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?

250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians.#hamasattack #Hamaspic.twitter.com/S64N9X2IPa