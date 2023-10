Masacrul de la festivalul israelian cu mii de participanți. Voluntarii au găsit cel puțin 260 de cadavre VIDEO

Cel puţin 260 de cadavre au fost găsite la locul unui festival de muzică israelian în urma atacului de sâmbătă al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relatează CNN şi Associated Press.

Serviciul israelian de salvare Zaka spune că paramedicii săi au scos aproximativ 260 de cadavre de la un festival de muzică la care participau mii de oameni şi care a fost atacat de militanţii Hamas.

Este de aşteptat însă ca bilanţul total să fie mai mare, deoarece alte echipe de paramedici lucrau în zonă.

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasttack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?

250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians.#hamasattack #Hamaspic.twitter.com/S64N9X2IPa