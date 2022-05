O femeie de 75 de ani a defilat la Romanian Fashion Week: „Fetele tinere mi-au spus că sunt splendidă”

Un model în vârstă de 75 de ani a defilat duminică seara, 29 mai, pe podiumului festivalului de modă organizat la Grădinile Palas, din Iași, în ultima zi a Romanian Fashion Week.

Ioana Constantinescu, îmbrăcată complet în alb, a intrat grațioasă pe scenă, spre admirația celor câteva mii de oameni care au venit să urmărească spectacolul.

Ioana Constantinescu nu are experiență de model, iar duminică a fost pentru prima dată în viața ei când a defilat pe un catwalk.

„A fost un eveniment special în viața mea. Designerul Lucian Broscățean a zis că vrea să se adreseze acestui segment de vârstă, 40-70 de ani. Eu am 75 de ani. Am o prietenă care lucrează în lumea modei și așa am luat contact cu Lucian.

Când m-a văzut, a zis: «Superb, gata!». Așa a început totul. Marți, am bătut palma, duminică dimineață, în ziua spectacolului, am făcut o mică repetiție și asta a fost”, a povestit Ioana Constantinescu pentru ziaruldeiasi.ro prima sa experiență de model, la 75 de ani.

A avut emoții, „nu atât pentru că mi-a fost frică să nu cad, dar pentru că nu mai am reflexele tinereții. Nu am mai fost niciodată pe podium. Eu am lucrat în proiectare în industria chimică și, după 1990, m-am reprofilat și am lucrat într-o tipografie, unde mi-a plăcut la nebunie, la departamentul montaj. Apoi, am ieșit la pensie și acum sunt bonă”, a mai povestit Ioana Constantinescu.

Festivalul de modă a fost organizat, în acest weekend, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment dedicat industriilor creative românești, organizat la Iași în perioada 20 – 30 mai 2022.

Ads