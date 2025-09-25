Primăria din România care cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival. Primarul spune că nu cere bani de la Guvern și că are fonduri și pentru angajați, fără să facă concedieri

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:30
95 citiri
Festivalul costă 2,5 milioane de lei FOTO festifalloradea.ro

Primăria din Oradea organizează, între 10 și 12 octombrie, festivalul Festifall, un eveniment cu un buget de 2,5 milioane de lei, care va transforma orașul într-o „scenă vie” pentru trei zile.

Primarul Florin Birta a declarat la Antena 3 CNN că nu are nicio intenție să anuleze festivalul, chiar în contextul perioadei de austeritate, și a subliniat că la Oradea nu vor fi concediați angajați din administrația locală.

Evenimentul, cel mai important al municipiului, va include spectacole cu Corul Madrigal, Delia, Carla’s Dreams, balet aerian și show-uri cu drone. Edilul a explicat că finanțarea vine din veniturile proprii ale orașului, fără a solicita fonduri de la Guvern, respectând regula nescrisă conform căreia cheltuielile salariale nu depășesc 15% din venituri, iar restul fondurilor se alocă investițiilor și evenimentelor culturale.

Cum își gestionează Primăria Oradea banii

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Birta, la Primăria Municipiului Oradea există o prevedere nescrisă care presupune că mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe salarii.

"Pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente", a spus edilul.

Edilul spune că austeritatea nu-l împiedică să cheltuie 2,5 milioane de lei pentru un festival

"Austeritate... Ce înseamnă «austeritate»? Nu se vorbea neapărat despre austeritate, se vorbea despre reducerea cheltuielilor statului. Ce înseamnă «cheltuielile statului»? Dacă vă aduceți aminte, erau anumite discuții în coaliție din partea unor parteneri: «Domnule, hai să reducem cu 10% nu știu... cheltuielile de funcționare». Nu! Trebuie să facem anumite reduceri. Nu – anul acesta, nu – anul trecut, trebuie să facem à la longue aceste reduceri. Adică: unde sunt foarte mulți angajați și schema de personal este supradimensionată, trebuie reduși acei angajați. Asta... de ce? Pentru că aceste cheltuieli sunt cheltuieli care se fac an de an și vor crește de la an la an", a spus primarul.

Florin Birta a precizat că primăria nu trebuie să facă reduceri de personal, pentru că are o schemă de personal bine dimensionată.

"Noi nu trebuie să dăm oameni afară. Cu toată acea reducere de 40 - 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Noi avem o prevedere în primăria municipiului Oradea nescrisă: mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale și ne încadrăm în acest lucru. Ceilalți bani merg în investiții, iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente", a mai spus Birta.

#festival, #oradea, #austeritate, #concedieri, #fonduri, #buget local , #stiri financiare
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

