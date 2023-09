Zeci de mii de participanți la festivalul Burning Man au rămas blocați în noroi. Au fost sfătuiți să facă economie la mâncare şi apă VIDEO

Zeci de mii de petrecăreţi care participau la festivalul Burning Man din deşertul Nevada au fost sfătuiţi sâmbătă să se pună la adăpost şi să-şi raţionalizeze alimentele şi apa, după ce o furtună a transformat locul într-o zonă inaccesibilă din cauza noroiului, relatează Reuters.

Accesul spre şi dinspre Black Rock City, locul de desfăşurare a evenimentului, a fost închis "pentru tot restul evenimentului", au anunţat organizatorii într-un comunicat postat pe reţelele sociale.

Peste 60.000 de participanţi călătoresc în fiecare an spre şi dinspre această zonă izolată din nord-vestul statului Nevada, adunându-se într-o comunitate temporară pentru a face artă, pentru a dansa şi a se bucura în cadrul festivalului Burning Man.

În Black Rock City au căzut peste 50 de litri pe metru pătrat de ploaie peste noapte, au estimat organizatorii.

"Ploaia din ultimele 24 de ore a creat o situaţie care a necesitat oprirea completă a circulaţiei vehiculelor pe playa (formă de relief rezultată în urma secării unui lac - n.r.)", a precizat într-un comunicat Biroul american de gestionare a terenurilor, agenţia care administrează terenul pe care avea loc evenimentul. "Sunt aşteptate mai multe ploi în următoarele zile şi nu este de aşteptat o îmbunătăţire suficientă a condiţiilor pentru a permite vehiculelor să intre pe playa", a avertizat acesta.

Noroiul gros şi păstos înconjura sâmbătă după-amiază zona unde au campat rulotele. "Din fericire, ne aflăm într-o tabără destul de mare, cu multe provizii", a declarat pentru Reuters, prin apel video, unul dintre sinistraţi. "Suntem o comunitate, toată lumea împarte cu ceilalţi", a adăugat el. Paul Reder, care participă la eveniment de 22 de ani, a declarat că se aşteaptă să dureze cel puţin două zile până se usucă terenul. În timp ce el era pregătit să reziste, Reder a spus că alţi participanţi părăsesc locul şi merg pe jos până la cea mai apropiată autostradă.

