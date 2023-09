Marii câștigători ai Festivalului de la Veneția. „Poor Things” a primit Leul de Aur pentru cel mai bun film

Pelicula „Poor Things”, în regia cineastului grec Yorgos Lanthimos, a câştigat sâmbătă seară, 9 septembrie, cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit în cadrul celei de-a 80-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, informează site-ul oficial al evenimentului.

Pelicula „Poor Things” o are drept protagonistă pe Emma Stone, care interpretează echivalentul unui Frankenstein feminin, o creatură candidă pe cale să îşi completeze educaţia sentimentală şi sexuală.

În 2022, acest trofeu prestigios a revenit documentarul "All the Beauty and the Bloodshed ", regizat de Laura Poitras.

Competiţia Oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: ''Poor Things'', regia Yorgos Lanthimos

Marele Premiu al Juriului: ''Evil Does Not Exist'', regia Ryusuke Hamaguchi

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Matteo Garrone (''Me Captain'')

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Cailee Spaeny (''Priscilla'')

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Peter Sarsgaard (''Memory'')

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Guillermo Calderón, Pablo Larraín (''El Conde'')

Premiul Special al Juriului: ''Green Border'', regia Agnieszka Holland

Premiul "Marcello Mastroianni" pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Seydou Sarr (''Me Captain'')

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: ''Explanation for Everything'', regia Gabor Reisz

Premiul pentru cel mai bun regizor: Mika Gustafson (''Paradise is Burning'')

Premiul Special al Juriului: ''An Endless Sunday'', regia Alain Parroni

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Margarita Rosa De Francisco (''El Paraiso'')

Premiul pentru cel mai bun actor: Tergel Bold-Erdene (''City of Wind'')

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Enrico Maria Artale (''El Paraiso'')

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: ''A Short Trip'', regia Erenik Beqiri

Premiul ''Luigi De Laurentiis'' pentru film de debut: ''Love is a Gun'', regia Lee Hong-Chi

Secţiunea Venice Immersive:

Marele Premiul al Juriului: ''Song for a Passerby'', Celine Daemen

Premiul Special al Juriului: ''Flow'', Adriaan Lokman

Premiul pentru cea mai bună experienţă: ''Emperor'', Marion Burger, Ilan Cohen

Secţiunea Venice Classics:

Cel mai bun film restaurat: ''Moving'', de Shinji Somai

Cel mai bun documentar despre cinema: ''Thank You Very Much'', Alex Braverman

Premiul Publicului Armany beauty: ''Felicita'', regia Micaela Ramazzotti

Cea de-a 80-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 30 august - 9 septembrie.

