Declarațiile tânărului care l-a imobilizat pe românul care a înjunghiat o fetiță, la Londra: ”L-am pus la pământ. A fost oribil”

Românul Ioan Pintaru a fost arestat preventiv la Londra după ce a înjunghiat cu un un cuțit o fetiță de 11 ani. Un agent de pază al unui magazin din zonă care a intervenit în timpul atacului de luni, 12 august, a povestit cum l-a imobilizat pe atacatorul român.

Abdullah, în vârstă de 29 de ani, a reacționat rapid atunci când românul de 32 de ani a atacat-o pe fetiță, în zona turistică Leicester Square din Londra, și l-a ținut imobilizat până la sosirea autorităților.

„Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut un bărbat cu un cuțit (...) Cum am văzut arma, am sărit pe el și l-am apucat de mână, l-am pus la pământ și am dat cu piciorul în cuțit ca să-l îndepărtez”, a explicat agentul de securitate pentru BBC.

Agentul de securitate a fost ajutat de alți doi bărbați care l-au ținut imobilizat la pământ pe atacator timp de „4 sau 5 minute”.

Abdullah a oferit și primul ajutor fetiței rănite, alături de alți colegi, până la sosirea ambulanței.

„A fost oribil, să fiu sincer. N-am mai văzut așa ceva. Să faci așa ceva unui copil, e oribil”, a mai spus britanicul.

Poliția metropolitană din Londra, care a declarat că nu există niciun indiciu că incidentul ar fi avut legătură cu terorismul, l-a pus sub acuzare pe român pentru tentativă de omor.

Deocamdată nu se știe motivul atacului.

Fetița este în afara oricărui pericol după ce a primit îngrijiri medicale.

Consulatul General al României de la Londra va urma procedurile specifice în astfel de cazuri, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

