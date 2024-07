Caz șocant în SUA. Un bărbat în vârstă de 37 de ani și-a lăsat fiica de 2 ani să moară de căldură, încuiată în autoturism.

Cristopher Scholtes a încuiat-o pe minoră în mașină ca să nu-l mai deranjeze de la jocurile pe consolă, de care este și dependent.

După ce minora a fost descoperită moartă, el le-a spus polițiștilor că este vorba de un accident, potrivit Daily Mail.

🚨BREAKING: HIGH IQ AMERICAN FATHER is charged with MURDER after leaving his 2yo daughter in a car for 3 hours in 109F heat 🥵

📍Tucson | Arizona

Christopher Scholtes, who left his 2yo daughter in his 109°F hot car for 3 hours resulting in his 2yo’s daughter’s death has been… pic.twitter.com/JrSJGOFfmM