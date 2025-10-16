Fetiță rănită după ce i-a căzut în cap o placă de faianță în toaleta Palatului Copiilor. „Se întâmplă într-o clădire cu sute de copii”

O fetiță de 6 ani a fost rănită de o placă de faianță care i-a căzut în cap de la distanță de doi metri, de pe peretele unei toalete de la Palatul Copiilor din Arad, o clădire foarte veche.

Clădirea nouă ar fi trebuit să fie dată în folosință în anul 2013, însă lucrările nu au fost terminate.

Ce spune tatăl fetiței

Incidentul a avut loc miercuri seara, 15 octombrie, iar tatăl minorei a declarat joi, 16 octombrie, pentru Agerpres, că „există un risc real pentru sutele de copii care desfăşoară activităţi acolo”.

El spune că va sesiza Poliţia, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.

„Fetiţa mea de şase ani a intrat în toaletă, moment în care o placă de faianţă, cu latura de 30 de centimetri, i-a picat în cap. I-a provocat un cucui, am dus-o la spital pentru un film la cap, să ne asigurăm că nu vor fi complicaţii, iar acum aşteptăm rezultatele analizelor.

Este revoltător că se întâmplă aşa ceva într-o clădire publică în care sunt sute de copii, o clădire de pe care stă să cadă şi tencuiala. Există mai multe încăperi îngrădite cu bandă roşie, din cauza pericolului”, a adaugă tatăl fetiţei rănite.

Bărbatul este nemulțumit și de atitudinea reprezentanţilor Palatului Copiilor, despre care spune că nu l-au lăsat să filmeze situația, în timp ce „nu erau preocupaţi de soarta copilului”.

Chiar și așa, tatăl a reușit să facă o filmare în toaleta unde a avut loc incidentul, iar din imagini se poate observa că de pe perete sunt desprinse mai multe plăci de faianță.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Inspectorul şcolar judeţean, Marius Gondor a declarat pentru sursa citată că regretă incidentul și că a cerut ca toaleta respectivă să fie izolată, pentru a nu mai avea acces nimeni.

Gondor mai spune că activitățile Palatului Copiilor urmau să fie mutate de la 1 octombrie în noua clădire, construită lângă sediul ISJ Arad, doar că nu s-a realizat până acum racordul la rețeaua de electricitate.

„Este un incident pe care îl regretăm, suntem conştienţi de faptul că acea clădire nu mai corespunde pentru desfăşurarea activităţilor Palatului Copiilor. Este însă o clădire retrocedată de foarte mulţi ani, în care stăm pe chirie şi nu avem dreptul legal de a interveni cu reparaţii.

Din acest motiv, facem eforturi pentru a muta activităţile cât mai repede în clădirea nouă. Aici, lucrările sunt finalizate în proporţie de 99%, doar sala festivă mai este în lucru, dar pe aceasta o vom izola.

Am achiziţionat şi mobilier, prin PNRR, acum aşteptăm realizarea racordului la reţeaua electrică. Estimăm că în câteva săptămâni vom putea muta toate activităţile în clădirea nouă”, afirmă Gondor.

Noua clădire trebuia finalizată încă din anul 2013, doar că pe parcurs finanțările de la Guvern au fost oprite, iar proiectul a fost întârziat.

„Cu o tradiţie de peste 70 de ani, Palatul Copiilor reprezintă alternativa pentru timpul liber al copiilor şi tinerilor cu vârste între 4 şi 18 ani. Peste 2500 de elevii se înscriu anual, la Palatul Copiilor Arad, la cel puţin unul din cele 30 de cercuri cultural-artistice, sportive şi tehnico-aplicative”, reiese de pe site-ul instituţiei.

