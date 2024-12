Marele regret al actriței Vero Căliman, după ce a fost 15 ani „Fetița Zurli”: ”Arăta înspăimântător” FOTO/VIDEO

Vero Căliman este cunoscută de câteva generații de copii care au crescut cu „Gașca Zurli”. Actrița a interpretat-o 15 ani pe „fetița Zurli”, dar, ajunsă la 36 de ani, și-a dat seama că este timpul să lase loc și altor provocări în viața ei.

Vero Căliman a renunțat la proiectul „Gașca Zurli” după ce a trăit o bună parte din viață alături de personajele din poveste. A fost o călătorie frumoasă, dar și grea, cu suișuri și coborâșuri pentru actrița cunoscută drept „fetița Zurli”.

Iată că „fetița Zurli” a crescut, are 36 de ani, iar acum, privind în retrospectivă, are un mare regret, anume că nu a devenit chiar ea mamă, deși a trăit doar printre copii.

„Balanța este destul de echilibrată momentan. Am reușit să fac niște analize pe greutăți și pe valori și simt că sunt într-un punct de egalitate. Da, am un singur regret – că nu am familia mea până în acest punct”, a declarat Vero Căliman pentru revista viva.

Deși i-a fost greu să se desprindă de tot ce a însemnat proiectul „Gașca Zurli”, proiect care a crescut odată cu ea, Vero Căliman a primit încrezătoare spre viitor, deși mental a avut multe piedici, în special frica de necunoscut, dar și lipsa experienței pe alte domenii.

„Am ajuns la această decizie după câteva luni în care am întors situația pe toate părțile. Mi-a fost extraordinar de greu, având în vedere că toată viața mea de adult am făcut același lucru. Practic, am ieșit dintr-o zonă de confort spre un total necunoscut care, trebuie să recunosc, arăta înspăimântător. Dar a trebuit să trec de această frică pentru a-mi da o șansă la evoluție și pe alte direcții.

„Gașca Zurli”, un proiect ambițios, de mare succes

Gașca Zurli este un grup de divertisment pentru copiii din România, înființat de Mirela Retegan, în anul 2006. Gașca Zurli este cunoscută pentru spectacolele sale interactive și pline de energie, care combină muzica, dansul și teatrul pentru a educa și distra copiii. Grupul este format din personaje îndrăgite, fiecare având o personalitate distinctă, precum Fetița Zurli, Clopoțel, Truli, Yuppi și Zdrăngănel, printre alții.

Vero Căliman, cunoscută drept „Fetița Zurli”, a fost un membru central al proiectului „Gașca Zurli” timp de 15 ani, aducând bucurie și entuziasm copiilor din întreaga Românie. Deși aceasta a decis să părăsească trupa în luna martie 2024, anunțul a fost însoțit de multe emoții și reflecții asupra impactului său personal și profesional. Vero a menționat că decizia de a părăsi Gașca Zurli nu a fost deloc ușoară, dar a simțit că este timpul pentru o schimbare și pentru a explora noi oportunități​.

Vero Căliman a explicat că rolul de „Fetița Zurli” a fost o formă de terapie pentru ea, ajutând-o să se vindece de trauma pierderii tatălui său la vârsta de șapte ani.

După ce a părăsit „Gașca Zurli”, Vero Căliman a anunțat că va continua să fie activă în domeniul divertismentului pentru copii, dar sub o altă formă.

Vero Căliman s-a implicat recent în cel mai nou film produs de Alin Panc, „Transilvania Ninja”, unde a avut un rol destul de aventuros. Actrița i-a adus mulțumiri regizorului Alin Panc pentru implicarea ei în proiect.

„Am trăit un moment tare special pentru mine. M-am văzut pentru prima oară pe marele ecran, într-un film, jucând un alt rol. Și mi-a plăcut. Mult. Mai vreau! Cu siguranță o să mai fac asta. Dar acum sunt pur și simplu recunoscătoare. Echipei de filmare, tuturor celor care au muncit la acest proiect și, mai ales, lui Alin Panc, care m-a tras de mânecă și mi-a dat o șansă să fac parte din bijuteria lui.

Transilvania Ninja nu e doar o comedie savuroasă – e o poveste despre prietenie și curaj. Despre a învăța ceva nou, despre dorința de a schimba ceva. Se potrivește excelent cu viața mea “lately”. Mergeți să-l vedeți, veți pleca amuzați și motivați. Din 6 decembrie, va fi în Cinematografele din toată țara.

Sunt recunoscătoare pentru prietenii mei, care nu lasă să treacă niciun moment important fără să fie acolo, lângă mine. Și care reușesc să mă facă să mă simt bine cu mine, chiar și atunci când încrederea mai dă semne de oboseală”, a scris Vero Căliman pe Facebook.

