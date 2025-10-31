Fetiță de 8 ani călcată în picioare de un elefant, în Indonezia. „Am fugit, dar ne-a urmărit"

O fetiță de 8 ani a fost călcată în picioare joi, 30 octombrie, de un elefant sălbatic pe insula indoneziană Sumatra. Minora are răni care îi pun viața în pericol, au transmis mass-media locale, informează vineri, 31 octombrie, DPA.

O turmă de elefanți a intrat într-o zonă rezidențială de la periferia oraşului Pekanbaru, capitala provinciei Riau, conform relatărilor din mass-media care citează autorităţile.

„Am fugit, dar ne-a urmărit"

Incidentul a avut loc atunci când 3 elefanți au apărut în fața locuinței familiei.

„Unul dintre ei era foarte agresiv. Am fugit spre lanul de porumb, dar ne-a urmărit", a spus tatăl fetei pentru Jakarta Globe.

Citra a fost călcată în picioare de elefant în timpul incidentului și a suferit răni grave la cap și fracturi multiple.

Minora de 8 ani a fost dusă la un spital din Pekanbaru, unde a intrat într-o operație chirurgicală de urgență. Conform relatărilor din presă, fetița s-ar afla în comă.

Oficialii Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din Riau (BBKSDA) au transmis că elefanții veneau probabil dintr-o rezervație aflată în apropiere și urmau o veche rută de migrație ce traversează sate și plantații.

BBKSDA a trimis și o echipă pentru a monitoriza deplasarea turmei și a trimite animalele înapoi în pădure.

Aceste conflicte dintre oameni și animale nu sunt rare pe insula Sumatra. Defrișarea pădurilor pentru plantații de ulei de palmier și exploatarea lemnului a redus destul de mult habitatul elefanților.

„Subspecie aflată în pericol critic de dispariţie”

Potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), elefantul de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) este o subspecie aflată în „pericol critic de dispariţie".

În sălbăticie trăiesc mai puțin de 2.000 de exemplare la nivel mondial, conform WWF.

