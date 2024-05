S-a aflat cauza morții fetiței de doi ani, abandonată pe un câmp de lângă casa părinților. O rudă este principalul suspect

Conform rezultatelor preliminare ale autopsiei obținute de Antena 3 CNN, Raisa, fetița de doi ani găsită moartă pe un câmp în Dolj după ce a dispărut din fața casei, a fost ucisă cu cruzime.

Polițiștii au deschis, marți, un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul Raisei, care a fost găsită la doar câteva sute de metri de locuință. Potrivit sursei citate, autopsia a relevat că fetița a murit prin asfixiere mecanică prin strangulare și că pe corpul ei au fost descoperite numeroase leziuni prin înțepare.

În acest moment, vărul fetei este principalul suspect. Totuși, anchetatorii întâmpină dificultăți în colectarea probelor decisive împotriva sa, din cauza lipsei de coerență în declarațiile suspectului.

Părinții Raisei, care lucrează în Spania, au declarat marți că au fost amenințați de mai multe ori cu moartea de către cămătari. Aceștia susțin că ar avea datorii mari și se tem că acestea ar fi fost motivele pentru care cămătarii au acționat acum, ca să-i sperie să plătească. Aceasta este una dintre pistele pe care le investighează și poliția, după ce a discutat cu părinții.

"Da, avem datorii. Am spus la Poliție că am bănuit. Am vorbit și cu comandantul care mi-a spus că au căutat în zona aia de 3-4 ori și nu au găsit-o", au declarat părinții Raisei în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1.