Fetiță căzută de la etajul 6, salvată miraculos de un trecător care a prins-o în brațe VIDEO

O tragedie a fost evitată la limită în orașul chinez Jiaxing. Un trecător a salvat un copil care a căzut de la etajul 6 și a prins-o pe fetiță în brațe, potrivit Ifeng News.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum bărbatul, care vorbea la telefon, și o femeie observă copilul care s-a dezechilibrat și aleargă să prindă copilul.

Chinezul a reușit să prindă fetița în mâini după ce micuța a căzut de la etajul 6 al unui bloc din Jiaxing.

Bărbatul a declarat într-un interviu pentru presa locală că fetița salvată are același nume cu fiica sa, Xinxin, care înseamnă „încredere”.

