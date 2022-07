Mama micuței Lisa, în vârstă de patru ani, care a murit în Vinița, este în stare gravă. Irina nu-și amintește că fiica ei a murit.

Femeia are o leziune abdominală, ficatul și plămânii sunt afectați. Bunica fetiței a povestit acest lucru pentru presa națională ucraineană, potrivit Nexta.

”După explozii, ea a reușit să o strige pe fiica ei. A spus în telefon că un obuz a lovit-o pe fiica ei. Totuși, din cauza șocului, Irina nu-și amintește nimic și continuă să întrebe unde este fetița. Medicii nu-i spun adevărul”, mai susține presa din Ucraina.

Înregistrări video cu fetița ucisă de rachetele rusești în timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au apărut pe platformele social media. Soția președintelui Ucrainei a transmis un mesaj despre micuță.

„Cu toții am fost îngroziți astăzi de o fotografie cu un cărucior răsturnat în Vinița. Iar apoi, citind știrile, mi-am dat seama că o cunosc pe această fată. Cunoscut-o... Nu voi scrie cuvintele pe care le vreau pentru cei care au ucis-o. Vă voi scrie despre Lisa”, a scris Olena Zelenska pe pagina sa de Twitter.

