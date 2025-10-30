Fetiță de nici doi ani, găsită pe marginea unui drum. Ce a spus polițiștilor persoana care trebuia să aibă grijă de ea

Poliţiştii din Bacău au intervenit pentru preluarea unei fetiţe mai mici de doi ani, după ce copila a fost văzută desculţă şi nesupravegheată, pe marginea unui drum.

Cel care ar fi trebuit să o îngrijească a spus poliţiştilor că avea treabă şi nu a observat când micuţa a ieşit din curte.

Intervenţia Poliţiei a avut loc miercuri, 30 octombrie, în comuna Mărgineni din judeţul Bacău, după ce un şofer a sunat la 112 anunţând că a observat un copil mic, nesupravegheat, care se juca pe marginea părţii carosabile.

„Poliţiştii Compartimentului de Ordine Publică Bacău au găsit pe marginea drumului o fetiţă de un an şi opt luni, care nu era însoţită de niciun adult.

Întrucât nu era posibilă stabilirea identităţii şi identificarea domiciliului, iar fetiţa era desculţă, poliţiştii au luat-o în braţe şi au efectuat verificări în zonă.

La aproximativ 300 de metri au găsit locuinţa minorei. Persoana care avea în grijă fetiţa le-a explicat poliţiştilor că desfăşura activităţi gospodăreşti şi nu ar fi observat că aceasta a plecat din curte”, informează, joi, 30 octombrie, oficialii Poliţiei judeţene Bacău.

Copila a fost lăsată de către poliţişti în grija familiei.

Poliţia atrage atenţia asupra faptului că cei mici nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi, subliniind că sunt numeroase pericolele la care pot fi supuşi copiii în astfel de situaţii.

