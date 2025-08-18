O copilă de 11 luni a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Pe biberonul său au fost găsite urme de cocaină. Familia a ajuns după gratii

O copilă de 11 luni a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Pe biberonul său au fost găsite urme de cocaină. Familia a ajuns după gratii
O fetiță de 11 luni care locuia în Gosselies, lângă Charleroi, a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă.

Urme de cocaină au fost, de asemenea, găsite pe biberonul ei. Potrivit RTL, bunica și părinții au fost inculpați.

Copilul a fost dus la clinica Notre-Dame de Grâce din Gosselies pe 15 iulie într-o stare care necesita o urgență absolută. Potrivit RTL, fetița își petrecuse după-amiaza cu bunica sa, cunoscută ca fiind dependentă de droguri. Potrivit bunicii sale, copilul ingerase din greșeală o capsulă de metadonă.

Raportul provizoriu al medicului legist precizează că „prezența metadonei este foarte suspectă de intoxicare voluntară de către o terță persoană, posibilitatea ingerării accidentale fiind considerată foarte puțin probabilă”, explică o sursă judiciară publicată de RTL.

Mama copilului, care venise să îl ia de la bunica sa, a chemat serviciile de urgență. Ca și tatăl, ea se află acum în arest preventiv. Bunica beneficiază de măsuri alternative la detenție. Fetița a fost salvată de echipele medicale.

Tribunalul din Charleroi urmează să stabilească dacă bebelușul a fost otrăvit în mod deliberat.

