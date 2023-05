Feyenoord Rotterdam a câştigat pentru a 16-a oară în istoria sa titlul de campioană a Olandei, învingând Go Ahead Eagles cu 3-0, duminică, în Eredevise.

Împrumutat de la Sevilla FC, marocanul Oussama Idrissi a deschis scorul în minutul 15, după ce a combinat cu Wieffer, care a oferit şi două pase de gol. Trei minute mai târziu, Giménez a marcat al 23-lea gol al sezonului său (toate competiţiile) cu un şut puternic sub bară. Paixao a fost implicat în acest gol şi a finalizat în minutul 54.

Ultimul titlu câştigat de Feyenoord datează din 2017.

Meciul Gronigen - Ajax a fost oprit în urma unui protest violent al fanilor echipei gazdă, furioși că echipa lor a retrogradat. Aceștia au aruncat cu fumigene negre și au intrat pe teren. Partida a fot oprită după doar câteva minute de joc, arbitrul a încercat reluarea meciului, însă fanii au continuat demersul lor, astfel că totul s-a oprit.

