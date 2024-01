Decizie istorica pentru Fiat: Ce masini noi vor fi "fabricate in Italia"

Grupul auto italian Fiat vrea sa investeasca 9 miliarde de euro in noi modele premium, ca parte a planului de a limita pierderile inregistrate pe teritoriul european.

Pe langa consolidarea marcilor Maserati si Alfa Romeo cu noi modele fabricate in Italia, compania planuieste sa se axeze pe subcompacta 500 si pe Panda, destinata celor cu buget limitat.

Mai mult, Fiat va renunta la celebrul Punto, conform unor surse apropiate situatiei, citate de Bloomberg.

"Sa iti abandonezi radacinile reprezinta o miscare istorica si indrazneata", a spus Roberto Verganti, profesor de management la Universitatea Politehnica din Milano. "Daca vrea sa construiasca in continuare masini in Italia, Fiat nu are alta sansa decat sa se concentreze pe produse de lux", a mai spus acesta.

Printre modelele premium care vor fi lansate ca parte a noii strategii se numara 500 si Jeep, precum si o varianta decapotabila a automobilului sport Alfa Romeo 4C, care vor fi produse in Italia. Noul sedan Alfa Romeo Giulia, destinat in principal pietelor din afara Europei, va fi produs de asemenea in aceasta tara.

Pe de alta parte, Fiat Punto va fi inlocuit de o versiune cu cinci usi a modelului 500, care va fi produsa in Polonia pentru a limita costurile si a maximiza marjele de profit, au continuat sursele citate. Salariile angajatilor din sectorul auto sunt de aproximativ patru ori mai mici in Polonia decat in Italia, potrivit organizatiei germane VDA.

Contactati de Bloomberg, reprezentantii Fiat au refuzat sa comenteze asupra strategiei companiei.

Livrarile producatorului auto in Europa au fost anul trecut cu 47% sub nivelul din 2009, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar cota de piata a coborat la 6,2% in acest an, fata de 9,3% in 2009.

Fiat a inregistrat in ultimii trei ani pierderi operationale de aproape 2 miliarde euro in Europa, din care 304 milioane euro in primele noua luni ale acestui an.

Noua strategie a Fiat, asa cum a fost descrisa de sursele citate de Bloomberg, aminteste de ascensiunea producatorilor auto germani. Mercedes, BMW si Volkswagen, care detine si marcile Audi si Porsche, s-au afirmat prin modele premium, cu preturi mari, produse pe plan local pentru export, pentru a acoperi salariile ridicate din Germania.

