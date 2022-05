Dragoste Italiana in industria auto din Romania

Vedetele Salonului Auto Moto au fost modelele FIAT BI-FUEL echipate cu instalatie GPL Tomasetto. AGR Autogas Group si Auto Italia au lansat doua modele FIAT cu instalatie auto GPL marca Tomasetto.

Pentru ca astazi se poarta sa faci cat mai multe economii, la SAMB cele mai cautate autoturisme au fost modelele BI-FUEL de la FIAT. AGR Autogas Group, producator de Kituri auto GPL dedicate, si Auto Italia, reprezentantul FIAT in Romania, au prezentat in urma cu cateva zile la SAMB un model de FIAT Panda si un model de FIAT QUBO in variante BI-FUEL echipate cu instalatie auto GPL Tomasetto.

Pe langa economia de pana la 50% obtinuta prin folosirea combustibilului alternativ GPL, variantele FIAT cu echipare BI-FUEL se pot lauda cu noxe mult mai scazute si de asemenea cu o autonomie dubla.

Autoturismele au fost echipate cu un sistem GPL performant, special conceput pentru fiecare model in parte, iar tehnologia de montaj a fost conceputa de catre inginerii AGR Autogas Group.

"Dupa 1 an de testare a celor doua variate putem spune cu tarie ca modele FIAT BI-FUEL ocupa un loc bine meritat pe podiumul industriei auto din Romania pentru anul 2013 si sunt o alternativa pentru orice familie sau chiar si companie in eficientizarea costurilor pentru carburant.

De exemplu, pentru un FIAT QUBO in varianta BI-FUEL cu 5 ani garantie, se economisesc 1.000 de lei la fiecare 6.000 de km. Asta inseamna ca, in 5 ani, prin economia facuta din combustibil propietarul isi amortizeaza peste 60% din valoarea autoturismului cumparat." Silviu Raicea Director Comercial - AGR Autogas Group.

"Ne asteptam in acest an la cresteri considerabile in vanzari atat catre persoane fizice, cat si catre parcuri auto. Oferim in acest moment pe piata romaneasca cel mai bun raport calitate pret si venim cu o solutie pentru eficientizarea costurilor clientilor nostri prin oferirea variantei BI-FUEL.

Pentru un FIAT PANDA in varianta BI-FUEL posesorul autoturismul poate economisi contravaloarea ratei lunare numai din diferenta de pret Benzina-GPL." Alexandru Piru Director Vanzari - Auto Italia Showroom.

Despre AGR Autogas Group

AGR Autogas Group a luat fiinta in anul 1999 avand ca principal obiect de activitate omologarea si importul, instalatiilor auto de gaz precum si montajul, distributia si asigurarea suportului tehnic pentru intreaga retea nationala de service-uri partenere.

AGR Autogas Group a infiintat in Bucuresti cel mai mare Centru de Conversie GPL din Sud Estul Europei. Firma detine o echipa valoroasa de specialisti in domeniu care dezvolta permanent produsele, scolarizeaza service-urile partenere, testeaza si omologheaza produsele noi.

Prin efectuarea testelor si incercarilor la Registrul Auto Roman, AGR Autogas Group a obtinut un numar de 17 Licente si Certificate de Conformitate pentru instalatiile auto GPL importate, fiind in masura sa propuna pe piata din Romania instalatii GPL auto pentru toate tipurile de autoturisme, incluzand aici si autoturismele de ultima generatie echipate cu motoare avand nivel de emisii poluante Euro4 si Euro5 cu putere intre 28 kw si 430 kw.

In acest moment detine pozitia de lider pe acest segment de activitate, fapt datorat unui volum mare de vanzare si calitatii produselor oferite, precum si datorita oferirii unui suport tehnic post vanzare.