Brandul Fiat va electrifica 60% din modelele sale pana la finalul lui 2021

"Pana la finalul lui 2021, din toate modelele Fiat oferite, 60% vor fi electrificate, un procent mai bun decat media pietei", a declarat Napolitano.Anul acesta, Fiat a lansat o masina mica complet electrica, Nuova 500, versiuni hibride ale modelelor Fiat 500 si Panda. In viitor, vor fi lansate versiuni hibride ale SUV-ului 500X si ale sedanului Tipo.In luna decembrie 2019, firma italo-americana Fiat Chrysler (FCA) si grupul auto francez PSA au cazut de acord sa isi combine operatiunile intr-o tranzactie evaluata la 38 de miliarde de dolari, care va da nastere celui de-al patrulea producator auto mondial, cu un portofoliu de 14 marci precum Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot Citroen si DS.CITESTE SI: UPDATE Un sofer a intrat cu masina in multimea de oameni adunata in centrul orasului german Trier. Cel putin trei morti