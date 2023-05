"Fiat justitia" in varianta romaneasca

Rar am avut sentimentul ca lucrurile incep sa se miste! Inteleg prin asta a se dezlipi de pe marile privatizari hermina cu paiete, pentru a se vedea la lumina zilei fata hidoasa a caracatitei lipite cu mii de ventuze, fara culoare politica, pe trupul virgin al tarii iesite din socialism, numai buna de a fi jumulita.

Prin 1992, un mosulet fost detinut politic imi spunea ca ar mai vrea sa traiasca numai ca sa-si valideze o teorie: cum ca muncitorii si taranii isi vor pierde calitatea de proprietari si beneficiari ai oranduirii, iar ceea ce era pana atunci bunul tuturor se va imparti gospodareste in cateva buzunare, care se vor dovedi mai sprintene.

Dupa fiecare mare privatizare, reprezentantii puterii au iesit la popor si au anuntat cum s-a ingrasat avutia nationala, dobandind resurse pentru a sustine sectorul bugetar. Intelegand prin asta nu numai lefurile dascalilor si ale medicilor, ci si zona gaurilor negre din economie, care n-aveau cum sa fie privatizate fara retehnologizare, prin urmare erau sustinute din banii luati pe mere.

Acum aproximativ zece ani, tara iesea iesea din guvernarea Vacaroiu, perioada in care s-au anuntat reforme consistente, dar nu au fost puse in opera. Guvernarea CDR avea sa constate dezastrul reprezentat de stagnarea economica, descoperind ca sectorul industrial avea o pondere mult prea mare intr-o tara angajata spre capitalism.

Si a anuntat la randul ei mari privatizari. Dupa vanzarea primului pachet de actiuni Romtelecom catre OTE, un expert UE venit din Grecia m-a lasat masca spunand-mi ca noi, romanii, nu suntem sanatosi la cap, de vreme ce am pemis o asemenea privatizare.

Ads

Pe final de mandat, s-a negociat combinatul Sidex, la un pret ridicol. Mai incoace, privatizarea sectorului energetic a lasat tara aproape incapabila de a avea un cuvand de spus in politica de preturi - le dau dreptate celor care spun ca un stat ca Romania nu are de ce sa vanda domenii atat de profitabile.

De fiecare data cand a iesit cineva la tribuna cu batista in ochi spre a arata mujicilor ca pretul de vanzare se micsoreaza proportional cu cresterea comisionului echipei de negociere, mesajul a prins rapid.

Astfel, romanilor li s-a intarit convingerea ca in masinile de lux ce trec prin balti cu viteza mare, fara a tine cont de amaratii pe care-i uda din cap pana in picioare, se afla insi cu sensibilitate de betoniera in fata saraciei poporului.

In acelasi timp cu constientizarea faptului ca asista neputinciosi la un jaf operat cu nonsalanta, cetatenilor li se parea ca nimeni, niciodata, nu-si va sufleca manecile spre a arunca o privire de Zorro in subteranele privatizarii.

Ads

Traian Basescu a castigat alegerile cu portavocea de gat, prin care un racnet anticoruptie a bagat tara in vibratii ca o unda de soc si marturisesc ca l-am crezut atunci cand anunta ca nu va lasa caramida pe caramida in intreprinderea de a scoate la iveala marile afaceri nascatoare de averi fabuloase.

Dupa ani de zile in care s-a invocat lipsa vointei politice, actualul presedintele s-a prins ca, daca reuseste sa zguduie, cu tot cu fundatii, grupurile de interese vopsite in culorile antreprenoriatului legal, poporul il va privi cu eterna recunostinta.

Este cert ca Traian Basescu nu mai poate intoarce distributia de gaze sau pompele de benzina inapoi la cetatean, decat daca se constata nereguli penale in contractele de privatizare. Si la capatul unor procese, in instante comerciale internationale. Si chiar daca nu le va creste nivelul de trai, romanii vor ramane cu impresia ca li s-a facut dreptate.

Desi nu se va ajunge, probabil, la rediscutarea unor contracte, cei care le-au negociat, adica primele esaloane din cateva ministere, au inceput sa fie intrebate cum le cheama, pe tipizatele DIICOT. Iar ancheta de la Electrica Muntenia Sud, Radiocomunicatii SA si Posta Romana, unde deja se vorbeste de tradare si spionaj, este numai varful aisbergului.

Sunt sigur ca, daca ancheta nu va fi oprita si nu va ajunge moneda de schimb intre grupari politice - ceea ce nu-mi prea vine sa cred, deoarece Traian Basescu stie ca e o carte castigatoare, se va ajunge in sfarsit la acel cutremur asteptat de tot romanul de rand, care va trimite la beci toti functionarii statului ticalosit.

Cristian Mihai CHIS