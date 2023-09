Încă un "cutremur" la Mondialele de baschet: naționala SUA nu a prins nici podiumul. Când are loc finala

Naţionala SUA a fost învinsă, duminică, în finala mică şi după prelungiri, de reprezentativa Canadei, care a cucerit medalia de bronz la FIBA World Cup, prima din istoria sa în competiţie. Pentru trofeu vor juca Serbia şi Germania.

Eliminată surprinzător în semifinale de Germania, naţionala SUA a fost depăşită şi de Canada, care s-a impus, după prelungiri, cu scorul de 127-118 (58-56, 111-111), obţinând bronzul mondial, prima medalie din istoria sa în competiţie.

Canada a bifat a 19-a apariţie la un turneu final FIBA World Cup şi câştigă prima medalie din istoria sa, care mai marchează un argint olimpic în 1936. Anterior, Canada a avut cele mai bune clasări la ediţiile mondiale din 1978 şi 1982 (locul 6). În 2019, Canada s-a clasat pe locul 21 la FIBA World Cup.

Tot duminică (ora 15.40) se va disputa finala FIBA World Cup, între Serbia şi Germania, prima confruntare europeană după 17 ani. În 2006, Spania a câştigat primul său titlu mondial în faţa Greciei.

Niciuna dintre finalistele ediţiei din 2023 nu a câştigat vreodată titlul mondial. Serbia însă, ca parte din fosta Republică Iugoslavia, a bifat două medalii de aur, în 1998 şi 2002. Tot în 2002, Germania a câştigat singura sa medalie mondială, bronz.

În 2019, titlul mondial a fost câştigat de Spania, după finala cu Argentina (95-75). La ediţia din 2023, Spania ocupă locul 9, iar finalista Argentina nu s-a calificat.

Canada a bătut SUA

The title of Canada's best men's team ever assembled, confirmed.

FIBA Men's Basketball World Cup 2023 bronze medallists.#FIBAWC | #WinForCanada | #OneTeam pic.twitter.com/dzDm7TFtqt