Steatoza hepatică la tineri: o problemă ignorată care afectează tot mai mulți români sub 40 de ani

Pentru multă vreme, afecțiunile hepatice au fost considerate probleme specifice vârstei a treia sau ale celor cu obiceiuri de viață dezechilibrate, în special consum excesiv de alcool. Realitatea medicală a ultimului deceniu arată însă o schimbare de paradigmă alarmantă: steatoza hepatică, cunoscută popular ca „ficat gras”, afectează tot mai frecvent persoane sub 40 de ani, inclusiv adolescenți și tineri aparent sănătoși. Pe fondul alimentației ultraprocesate, al sedentarismului și al stresului cronic, ficatul devine una dintre primele victime ale stilului de viață modern. Și, din păcate, această boală nu doare. Tocmai de aceea, în România și nu numai, tinerii ajung la diagnostic abia în stadii avansate, când deja apar complicații greu de reversat.

Tinerii și ficatul gras – o combinație tot mai frecventă

În ultimii ani, medicii din România atrag atenția asupra unei creșteri semnificative a numărului de cazuri de steatoză hepatică la pacienți cu vârste între 20 și 35 de ani. Vorbim despre persoane active, uneori cu greutate normală, care nu consumă alcool în exces și care nu prezintă, la prima vedere, niciun semn clar de boală hepatică. Cauzele sunt însă adânc înrădăcinate în rutina zilnică. Tinerii care lucrează de la birou sau în regim hibrid petrec în medie peste 9 ore pe zi în fața ecranelor. Mesele rapide, consumate pe fugă, sunt adesea dominate de produse ultraprocesate, băuturi cu zahăr adăugat, gustări cu conservanți și grăsimi trans. Adaugă la toate acestea un nivel ridicat de stres, lipsa mișcării și somnul insuficient, iar tabloul unui ficat suprasolicitat este complet. Steatoza hepatică nu mai este de mult o afecțiune „de vârstă”. Este o boală de stil de viață, iar tinerii sunt în linia întâi.

Ads

Steatoza hepatică non-alcoolică (NAFLD) – o epidemie silențioasă

Forma non-alcoolică a ficatului gras, cunoscută sub acronimul NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), este în creștere accelerată la nivel global. Estimările arată că până în 2030, unul din trei adulți tineri din Europa ar putea fi diagnosticat cu această afecțiune, dacă tendințele actuale se mențin. NAFLD nu este o simplă acumulare de grăsimi în ficat. Lăsată netratată, ea poate evolua spre NASH (non-alcoholic steatohepatitis), o formă inflamatorie agresivă care poate duce la fibroză hepatică, ciroză și în unele cazuri carcinom hepatocelular – o formă de cancer hepatic. Ceea ce o face periculoasă este lipsa simptomelor evidente. În stadii incipiente, pacientul nu simte nimic. Eventual, apare o oboseală cronică sau un disconfort abdominal vag, pe care majoritatea îl ignoră. Analizele de sânge pot rămâne normale mult timp, iar afecțiunea este descoperită adesea întâmplător, în urma unei ecografii abdominale efectuate din alte motive.

Ads

De ce tinerii români sunt expuși mai mult decât cred

România se confruntă deja cu o criză în domeniul bolilor metabolice. Aproape 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar obezitatea infantilă a devenit o problemă sistemică. Tinerii români au o alimentație dezechilibrată, consumă în medie de 3 ori mai multe zaharuri adăugate decât recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și petrec tot mai puțin timp în activități fizice. Adesea, aceștia nici nu știu că sunt în grupul de risc. Dacă nu există un diagnostic explicit de diabet, colesterol crescut sau obezitate, mulți nu își imaginează că ficatul lor poate fi afectat. În realitate, ficatul gras se poate instala și la persoane cu indice de masă corporală normal, dar cu exces de grăsime viscerală, adică în zona abdominală. Mai grav este că lipsa unui control medical periodic duce la o întârziere semnificativă a diagnosticului. Puțini tineri merg la analize hepatice sau ecografie dacă nu există o durere clară sau o urgență medicală.

Ads

Ficatul gras nu doare, dar lasă urme

Ceea ce face steatoza hepatică atât de periculoasă este tăcerea cu care progresează. Boala se poate instala în câțiva ani fără niciun simptom major. La un moment dat, pot apărea oboseala cronică, dificultăți de concentrare, senzația de balonare, probleme de digestie sau creștere inexplicabilă în greutate. Însă de cele mai multe ori, aceste manifestări nu sunt asociate cu o afecțiune hepatică. În lipsa unui diagnostic și a unei intervenții, ficatul începe să se deterioreze la nivel celular. Odată ce apare inflamația cronică, regenerarea devine mai dificilă, iar riscul de fibroză sau ciroză crește exponențial. Este o boală care „nu doare”, dar care lasă urme ireversibile dacă nu este abordată la timp.

Ce pot face tinerii pentru a preveni sau controla steatoza hepatică?

Vestea bună este că ficatul are o capacitate impresionantă de regenerare. În stadiile incipiente, steatoza hepatică poate fi complet reversibilă prin schimbarea stilului de viață:

Ads

Alimentație echilibrată , bazată pe legume, cereale integrale, proteine slabe și grăsimi sănătoase (omega-3).

, bazată pe legume, cereale integrale, proteine slabe și grăsimi sănătoase (omega-3). Evitarea alimentelor procesate bogate în zahăr, grăsimi trans și conservanți.

bogate în zahăr, grăsimi trans și conservanți. Mișcare regulată , minimum 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână.

, minimum 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Renunțarea la alcool sau consumul extrem de moderat.

sau consumul extrem de moderat. Hidratare corectă și somn de calitate.

și somn de calitate. Analize de rutină, inclusiv ecografie abdominală o dată pe an, mai ales dacă ai un stil de viață sedentar sau istoric familial de boli hepatice.

Pentru informații detaliate despre cauzele, simptomele și tratamentele recomandate pentru steatoza hepatică, poți consulta ghidul complet disponibil pe site-ul Hyllan Pharma.

Este esențial ca tinerii să înțeleagă că ficatul nu este invincibil. Un organ vital, responsabil cu peste 500 de funcții în organism, nu poate fi neglijat fără consecințe. Cu cât intervii mai devreme, cu atât șansele de recuperare completă sunt mai mari. Mai multe informații despre soluțiile disponibile pentru protecția hepatică găsești pe www.hyllanpharma.ro

Ads

F.A.Q. despre steatoza hepatică la tineri

Poți face steatoză hepatică chiar dacă ești tânăr și slab?

Da. Steatoza hepatică nu afectează doar persoanele supraponderale. Chiar și tinerii cu greutate normală pot dezvolta ficat gras dacă au o alimentație dezechilibrată, sunt sedentari sau suferă de rezistență la insulină.

Cum pot ști dacă am ficat gras?

De cele mai multe ori, steatoza hepatică este asimptomatică. Singura metodă sigură de diagnostic este ecografia abdominală, completată de analizele de sânge (enzime hepatice, profil lipidic). Dacă ai oboseală frecventă, balonare, greață sau valori modificate la analize, este indicat să faci un control hepatic.

Este steatoza hepatică periculoasă?

Da, dacă nu este tratată. Ficatul gras poate evolua spre inflamație cronică (NASH), fibroză, ciroză și chiar cancer hepatic. Cu toate acestea, boala este reversibilă în stadii incipiente, dacă este diagnosticată la timp și sunt adoptate măsuri corective.

Ce analize ar trebui să fac dacă suspectez steatoză?

ALT, AST, GGT – enzime hepatice

Ecografie abdominală

Profil lipidic (colesterol, trigliceride)

Glicemie și insulină à jeun

Hemoleucogramă completă

Este necesar tratament medicamentos?

În majoritatea cazurilor, steatoza hepatică ușoară se poate controla doar prin modificări ale stilului de viață. Totuși, în funcție de evoluție, medicul poate recomanda hepatoprotectoare, suplimente cu omega-3 sau alte intervenții personalizate.

Ads