De ce alcoolul blochează regenerarea ficatului, chiar și după ce renunți la consum. Descoperirea oamenilor de știință

Un consum excesiv de alcool poate interfera cu abilitatea naturală a ficatului de a se repara singur, lăsând celulele blocate între starea lor normală de funcționare și cea regenerativă, chiar și după încetarea consumului de alcool, potrivit unui nou studiu condus de Universitatea din Illinois Urbana-Champaign, în colaborare cu Universitatea Duke și Chan Zuckerberg Biohub Chicago.

Cercetătorii au descoperit că această stare blocată apare atunci când inflamația perturbă îmbinarea ARN-ului în timpul producerii proteinelor – un proces esențial pentru funcționarea corectă a celulelor. Concluziile lor, publicate în Nature Communications, sugerează noi ținte potențiale pentru tratarea acestei afecțiuni care pune viața în pericol.

Deși ficatul este bine cunoscut pentru capacitatea sa remarcabilă de a se regenera după o leziune sau îndepărtare parțială, această abilitate este afectată la persoanele cu boală hepatică asociată alcoolului – principala cauză a deceselor legate de ficat la nivel mondial, responsabilă pentru aproximativ 3 milioane de decese anual.

Investigarea eșecului regenerării

„Știam că ficatul încetează să mai funcționeze și să se regenereze la pacienții cu hepatită alcoolică și ciroză, chiar și atunci când aceștia încetează să mai consume alcool, dar nu știam de ce”, a declarat profesorul de biochimie Auinash Kalsotra, co-autor al studiului alături de profesoara Anna Mae Diehl de la Universitatea Duke. „Singura opțiune de tratament care salvează vieți, odată ce pacientul ajunge la stadiul de insuficiență hepatică, este transplantul.”

Ads

Laboratoarele conduse de Kalsotra și Diehl investighează de ani mecanismele moleculare și celulare care stau la baza regenerării ficatului. În ultimii cinci ani, au demonstrat că celulele hepatice se regenerează prin reprogramarea expresiei genelor, revenind la o stare similară cu cea fetală, în care se pot înmulți, înainte de a redeveni celule complet mature și funcționale.

Pornind de la aceste descoperiri, echipa și-a propus să determine cum sunt perturbate aceste căi regenerative în boala hepatică asociată alcoolului.

Celule blocate într-o stare tranzitorie

Comparând mostre de ficat sănătos cu cele afectate de hepatită alcoolică sau ciroză (obținute de la Spitalul Johns Hopkins printr-o inițiativă susținută de Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA), cercetătorii au observat că celulele deteriorate începeau să revină către o stare regenerativă, dar nu reușeau să finalizeze tranziția și rămâneau blocate într-un stadiu intermediar.

Ads

„Nu mai sunt nici celule adulte funcționale, nici celule progenitoare proliferative. Cum nu funcționează, presiunea crește asupra celorlalte celule. Acestea încearcă să se regenereze, dar toate ajung în această stare improductivă, cvasi-progenitoare – și asta cauzează insuficiența hepatică”, au explicat doctoranzii Ullas Chembazhi și Sushant Bangru, primii autori ai studiului.

Erori de îmbinare a ARN-ului în ficatul bolnav

Folosind tehnologia de secvențiere profundă a ARN-ului și analize computaționale, echipa a descoperit că îmbinarea ARN-ului era defectuoasă pe scară largă, afectând mii de gene și funcțiile majore ale proteinelor.

O posibilă cauză a acestei dereglări a fost identificată: celulele hepatice afectate de alcool prezentau un deficit al proteinei ESRP2, care este responsabilă pentru îmbinarea corectă a ARN-ului.

Rolul deficienței de ESRP2

„Proteinele trebuie să ajungă într-un anumit loc din celulă pentru a funcționa, iar asta este dictat de secvențe specifice. Am descoperit că aceste secvențe erau adesea îmbinate greșit. Astfel, proteine esențiale pentru regenerarea ficatului rămâneau blocate în citoplasmă, în loc să ajungă în nucleu, unde erau necesare”, a explicat Kalsotra.

Ads

Testele pe șoareci lipsiți de gena ESRP2 au arătat aceleași tipuri de leziuni și eșecuri de regenerare observate la pacienții cu hepatită alcoolică avansată.

Inflamația – declanșatorul

Cercetătorii au descoperit că celulele de suport și celulele imune atrase de țesutul hepatic deteriorat de alcool eliberau cantități mari de factori inflamatori și de creștere, care suprimau producția și activitatea ESRP2.

Tratând culturi de celule hepatice cu o moleculă ce inhibă receptorul unuia dintre acești factori inflamatori, nivelurile ESRP2 s-au refăcut, iar procesarea ARN-ului a fost corectată – sugerând o posibilă cale de tratament.

„Sper ca aceste descoperiri să devină un punct de plecare pentru studii clinice viitoare. Putem folosi aceste ARN-uri îmbinate greșit ca markeri diagnostici sau putem dezvolta tratamente care să reducă inflamația. Iar dacă putem corecta, poate vom reuși să îmbunătățim recuperarea și să restaurăm ficatul deteriorat”, a spus Kalsotra pentru scitechdaily.com.

Ads