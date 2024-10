Ficatul tău este plin de toxine? Limba îți dezvăluie acest lucru. La ce să fii atent

Se spune că dacă vrei să știi cât de sănătos este ficatul tău trebuie să îți verifici limba. În această zonă a corpului apar semne importante care te-ar putea trimite la medic.

Specialiștii spun că limba îți poate da informații importante despre tractul digestiv și ficat. De exemplu, dacă este acoperită de o peliculă albicioasă, ai o digestie proastă, un ficat leneș ori un dezechilibru al florei intestinale. De asemenea, dacă limba este albicioasă și este însoțită de respirație urât mirositoare, înseamnă că organismul nu produce suficient acid clorhidric. Astfel, ai probleme cu digestia alimentelor bogate în proteine, cum sunt: carnea, fructele de mare sau ouăle.

În situația în care observi o peliculă albicioasă în spatele limbii, colonul tău nu funcționează bine și are nevoie de o detoxificare. O creastă pe vârful limbii poate anunța probleme cu inima, fizice sau psihice. Limba trebuie să fie curată, fiind un indicator al faptului că organismul tău cere ce are nevoie și nu are pofte nesănătoase.

