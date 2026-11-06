FIDELIS de noiembrie: Titlurile de stat revin cu dobânzi de până la 7,75%

Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 14:39
4964 citiri
FIDELIS de noiembrie: Titlurile de stat revin cu dobânzi de până la 7,75%

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 6 noiembrie, cea de-a 11-a ediție FIDELIS din 2026. Până pe 13 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro, beneficiind de dobânzi de până la 7,75% și de venituri neimpozabile.

Subscrierile se realizează prin BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Aproape 74 de miliarde de lei atrase prin FIDELIS

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, citate de RisCo.ro, cele 41 de oferte FIDELIS derulate din august 2020 au atras de la populație 73,7 miliarde de lei, echivalentul a 14,7 miliarde de euro. Numai în 2026, emisiunile au depășit 11,7 miliarde de lei, echivalentul a 2,2 miliarde de euro.

Cea de-a zecea ediție a atras 1,3 miliarde de lei, echivalentul a 244 de milioane de euro.

Dobânzile oferite în ediția din noiembrie

Ediția din noiembrie include șapte emisiuni de titluri de stat. În lei, dobânzile sunt de 6,60% pe 2 ani, 7,60% pe 2 ani pentru donatorii de sânge, 7,15% pe 4 ani și 7,75% pe 10 ani.

În euro, investitorii pot opta pentru dobânzi de 4,50% pe 3 ani, 5,50% pe 3 ani pentru donatorii de sânge și 6,60% pe 10 ani.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuă și în această ediție tranșele speciale destinate donatorilor de sânge, în lei și în euro. Pentru titlurile în lei, cu scadența la 2 ani, dobânda este de 7,60%, iar pragul minim de subscriere este redus la 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru celelalte emisiuni, în limita unui plafon de 100.000 de lei.

Pentru titlurile în euro, cu scadența la 3 ani, dobânda este de 5,50%, iar pragul minim este redus la 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru celelalte emisiuni, în limita unui plafon de 20.000 de euro. Facilitatea este disponibilă persoanelor care au donat sânge începând cu 1 iunie 2026.

Avantajele programului FIDELIS

Titlurile de stat FIDELIS pot fi subscrise fără comisioane percepute de băncile intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Investitorii care dețin titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele neridicate în cadrul noii emisiuni.

Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie...
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
În această săptămână, Comisia de buget din Senat a aprobat în unanimitate un proiect de lege prin care părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului...
#fidelis , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Nu gasesti un job aproape de casa? Poate solutia este relocarea, iar statul te poate ajuta financiar
Risco.ro
Deficitul bugetar scade la 1,17% din PIB in primele 4 luni din 2026
Risco.ro
Pericolele ignorarii normelor SSM. Cand locul de munca devine o capcana?
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Autorizațiile pentru aproape 100 de apartamente din Iași, suspendate de instanță. Proiectul imobiliar, contestat de peste 30 de familii
  2. Modelul economic inflaționist din ultimii ani va continua în România în absența reformelor, avertizează economistul Cristian Păun
  3. QQQ (Invesco QQQ Trust) – analiză tehnică pe scenarii după prăbușirea Nasdaq. Niveluri-cheie de suport și rezistență
  4. Românii cheltuiesc de trei ori mai mult de Black Friday 2026. Câți bani au fost plătiți în primele ore ale reducerilor
  5. TrevIQ | Analiză macro (rezultate alegeri midterm SUA). Val democrat în Congres, AI sub presiune pe burse
  6. Nou „avânt” pentru proiectul SMR de la Doicești. Șefii NuScale au cerut o întâlnire cu reprezentanții guvernului Niculescu: „orice acord trebuie să împartă corect riscurile”
  7. FIDELIS de noiembrie: Titlurile de stat revin cu dobânzi de până la 7,75%
  8. Guvernul plătește salariile a 2.400 de angajați pentru șase luni, într-o încercare de a salva Combinatul Siderurgic de la Galați de la faliment
  9. Dublarea impozitului pentru închiderea balcoanelor, modificată prin ordin de ministru. Decizie în privința balcoanelor închise de peste 3 ani
  10. Rheinmetall: Contestațiile Damen Mangalia la coborârea prețului de vânzare nu au temei. Cum explică grupul german problemele apărute la vânzarea șantierului naval

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Radu Miruță, despre guvernarea PSD și ce face USR în Opoziție, acolo unde este și AUR