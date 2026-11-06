FIDELIS de noiembrie: Titlurile de stat revin cu dobânzi de până la 7,75%

Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 6 noiembrie, cea de-a 11-a ediție FIDELIS din 2026. Până pe 13 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro, beneficiind de dobânzi de până la 7,75% și de venituri neimpozabile.

Subscrierile se realizează prin BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Aproape 74 de miliarde de lei atrase prin FIDELIS

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, citate de RisCo.ro, cele 41 de oferte FIDELIS derulate din august 2020 au atras de la populație 73,7 miliarde de lei, echivalentul a 14,7 miliarde de euro. Numai în 2026, emisiunile au depășit 11,7 miliarde de lei, echivalentul a 2,2 miliarde de euro.

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Cea de-a zecea ediție a atras 1,3 miliarde de lei, echivalentul a 244 de milioane de euro.

Dobânzile oferite în ediția din noiembrie

Ediția din noiembrie include șapte emisiuni de titluri de stat. În lei, dobânzile sunt de 6,60% pe 2 ani, 7,60% pe 2 ani pentru donatorii de sânge, 7,15% pe 4 ani și 7,75% pe 10 ani.

În euro, investitorii pot opta pentru dobânzi de 4,50% pe 3 ani, 5,50% pe 3 ani pentru donatorii de sânge și 6,60% pe 10 ani.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuă și în această ediție tranșele speciale destinate donatorilor de sânge, în lei și în euro. Pentru titlurile în lei, cu scadența la 2 ani, dobânda este de 7,60%, iar pragul minim de subscriere este redus la 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru celelalte emisiuni, în limita unui plafon de 100.000 de lei.

Pentru titlurile în euro, cu scadența la 3 ani, dobânda este de 5,50%, iar pragul minim este redus la 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru celelalte emisiuni, în limita unui plafon de 20.000 de euro. Facilitatea este disponibilă persoanelor care au donat sânge începând cu 1 iunie 2026.

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Avantajele programului FIDELIS

Titlurile de stat FIDELIS pot fi subscrise fără comisioane percepute de băncile intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Investitorii care dețin titluri FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele neridicate în cadrul noii emisiuni.

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