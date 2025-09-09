Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:14
200 citiri
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
Donald Trump și Gianni Infantino, președintele FIFA FOTO X FIFA World Cup Stats

FIFA a câștigat deja milioane de dolari vânzând fanilor „dreptul de a cumpăra” bilete pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca biletele propriu-zise să fie puse în vânzare, scrie New York Times.

FIFA a anunțat recent calendarul vânzării biletelor, fazele de loterie și o parte dintre prețuri pentru meciurile de la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de Mexic, SUA și Canada.

În ultimul an, însă, pe platforma sa FIFA Collect, organismul care guvernează fotbalul internațional a vândut zeci de mii de tokenuri (jetoane digitale) care le promit cumpărătorilor posibilitatea de a achiziționa unul sau două bilete pentru Cupa Mondială, la o dată viitoare ce urmează a fi stabilită. Aceste jetoane, în sine, costă câteva sute de dolari.

Cumpărătorii vor primi acces garantat la un bilet (sau două) pentru un anumit meci, într-o secțiune necunoscută a stadionului, dar tot vor trebui să plătească prețul întreg al biletului — un preț pe care FIFA încă nu l-a stabilit.

Conform unor site-uri secundare care monitorizează vânzările de pe FIFA Collect, precum și a datelor trimise către The Athletic de către utilizatori, platforma a vândut peste 30.000 din aceste așa-numite „Right To Buy” (Drept de Cumpărare), pentru un total care depășește 20 de milioane de dolari.

Jetoanele RTB reprezintă, practic, o scurtătură costisitoare către biletele pentru 2026, permițând cumpărătorilor să evite loteriile sau cozile digitale de tip „primul venit, primul servit”.

„Deținerea unui RTB nu include costul biletului (sau biletelor) în sine”, explică FIFA Collect pe o pagină de întrebări frecvente.

„Îți oferă doar accesul pentru a cumpăra biletul (sau biletele)”.

Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
Legendara trupă Scorpions vine din nou la București pe 11 septembrie, la Romexpo. Este vorba despre un concert aniversar din cadrul turneului internațional „Coming Home”, dedicat celor șase...
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
AUR a lansat un tir de moțiuni de cenzură, duminică, 7 septembrie, împotriva Guvernului Bolojan. Toate cele patru moțiuni de cenzură au eșuat, cu mult sub numărul necesar de voturi pentru a...
#FIFA, #bilete, #Cupa Mondiala 2026, #right to buy, #roight to buy , #Cupa Mondiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au aparut imaginile. Ea a anuntat "divortul anului" in Romania, dar tot cu el a plecat in vacanta

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
  2. Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani
  3. Demitere-șoc în Premier League: a fost concediat antrenorul care a făcut minuni la echipă
  4. “Bă, ești nebun?!” Fotbalistul român care și-a luat Lamborghini și l-a dus înapoi după două zile
  5. Lucescu, atacant frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
  6. L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
  7. Surprize mari în echipa de start a lui Mircea Lucescu. Ce pregătește selecționerul contra Ciprului
  8. Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
  9. Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
  10. Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei