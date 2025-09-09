Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare

FIFA a câștigat deja milioane de dolari vânzând fanilor „dreptul de a cumpăra” bilete pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca biletele propriu-zise să fie puse în vânzare, scrie New York Times.

FIFA a anunțat recent calendarul vânzării biletelor, fazele de loterie și o parte dintre prețuri pentru meciurile de la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de Mexic, SUA și Canada.

În ultimul an, însă, pe platforma sa FIFA Collect, organismul care guvernează fotbalul internațional a vândut zeci de mii de tokenuri (jetoane digitale) care le promit cumpărătorilor posibilitatea de a achiziționa unul sau două bilete pentru Cupa Mondială, la o dată viitoare ce urmează a fi stabilită. Aceste jetoane, în sine, costă câteva sute de dolari.

Cumpărătorii vor primi acces garantat la un bilet (sau două) pentru un anumit meci, într-o secțiune necunoscută a stadionului, dar tot vor trebui să plătească prețul întreg al biletului — un preț pe care FIFA încă nu l-a stabilit.

Conform unor site-uri secundare care monitorizează vânzările de pe FIFA Collect, precum și a datelor trimise către The Athletic de către utilizatori, platforma a vândut peste 30.000 din aceste așa-numite „Right To Buy” (Drept de Cumpărare), pentru un total care depășește 20 de milioane de dolari.

Jetoanele RTB reprezintă, practic, o scurtătură costisitoare către biletele pentru 2026, permițând cumpărătorilor să evite loteriile sau cozile digitale de tip „primul venit, primul servit”.

„Deținerea unui RTB nu include costul biletului (sau biletelor) în sine”, explică FIFA Collect pe o pagină de întrebări frecvente.

„Îți oferă doar accesul pentru a cumpăra biletul (sau biletele)”.

