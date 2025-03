Moment unic la finala Cupei Mondiale. Ce obicei va împrumuta fotbalul de la SuperBowl

Stadionul din New Jersey va găzdui finala Cupei Mondiale FOTO X Jogo Bonito

Finala Cupei Mondiale din 2026 va avea în premieră un spectacol de pauză, a anunţat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, potrivit Reuters.

Cupa Mondială cu 48 de echipe, coorganizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Turneul va cuprinde 104 meciuri în loc de cele 64 la ediţiile trecute, inclusiv o rundă eliminatorie suplimentară.

Finala se va juca pe MetLife Stadium din New Jersey, casa echipelor NFL New York Giants şi New York Jets.

"Pot confirma primul spectacol din istorie din pauza unei finale a Cupei Mondiale FIFA în New York, New Jersey, în asociere cu Global Citizen", a precizat Infantino pe Instagram.

FIFA va colabora cu organizaţia internaţională de educaţie şi sensibilizare Global Citizen, precum şi cu trupa britanică Coldplay pentru spectacolul de la pauză.

