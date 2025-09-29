Decizie controversată luată de FIFA, în preliminariile Campionatului Mondial

Echipa națională de fotbal a Africii de Sud a fost penalizată cu trei puncte de către FIFA pentru folosirea unui jucător neeligibil în timpul unui meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor, reducând astfel șansele calificării la turneul final, conform agenției Reuters.

Potrivit anunțului de luni al FIFA, Comisia de disciplină a forului mondial al fotbalului a stabilit faptul că echipa națională a Africii de Sud se face vinovată de faptul că l-a folosit pe mijlocașul Teboho Mekoena în victoria cu 2-0 împotriva Lesotho, în luna martie, acesta fiind suspendat după două cartonașe galbene.

Lesotho a primit victorie la ''masa verde'' cu 3-0, iar Africa de Sud a fost deposedată de punctele obținute pe teren și amendată cu 10.000 de franci elvețieni, în timp ce jucătorul Mekoena a primit avertisment.

Echipa Beninului conduce acum clasamentul la golaveraj, având același număr de puncte, 14, cu Bafana Bafana, cu două etape rămase de disputat până la finalul campaniei de calificare.

Nigeria, care a fost favorita grupei, se află cu trei puncte în spatele echipei Rwandei.

Doar echipa care câștigă grupa se califică direct la Cupa Mondială.

În penultima rundă de preliminarii, pe 10 octombrie, Benin va juca în deplasare în Rwanda, Lesotho joacă acasă cu Nigeria, iar Africa de Sud se deplasează în Zimbabwe.

Ultima etapă de preliminarii are loc la 14 octombrie, când Africa de Sud găzduiește Rwanda, iar Benin joacă în deplasare în țara vecină Nigeria.

Depunctarea reprezintă o stânjeneală majoră pentru Federația de fotbal din Africa de Sud, antrenorul Hugo Broos recunoscând deja faptul că: ''Am făcut ceva greșit, am făcut ceva ce nu trebuia''.

FIFA a fost criticată pentru modul cum a gestionat această speță, având nevoie de șapte luni pentru a lua o decizie în rezolvarea acestei chestiuni.

Forul mondial a fost criticat intens pentru faptul că nu a desfășurat audieri disciplinare înaintea precedentei etape de calificare, spre nemulțumirea celorlalte țări participante în competiție din această grupă.

''Nu este normal să nu știm situația privind punctele din clasament înaintea meciurilor noastre de luna trecută'', a spus antrenorul naționalei Beninului, Gernot Rohr.

FIFA nu a răspuns numeroaselor solicitări venite din martie până în prezent despre posibilele sancțiuni privind echipa națională a Africii de Sud, lăsând chestiunea suspendată până în această lună când a anunțat deschiderea unei anchete.

Regulamentul disciplinar al FIFA menționează: ''Dacă o echipă trimite în teren un jucător care nu este eligibil să participe, din motive de suspendare, din rațiuni de probleme de înregistrare a jucătorului, de naționalitate etc., meciul este pierdut. Rezultatul standard este 3-0, doar dacă rezultatul propriu-zis este chiar mai dezavantajos pentru echipa penalizată''.

Nu este prima dată când o țară este depunctată pentru că a trimis un jucător neeligibil în preliminariile africane pentru Cupa Mondială.

În calificările din 2018, FIFA a dat victorie cu 3-0 pentru Algeria ca rezultat al faptului că Nigeria l-a trimis pe teren pe jucătorul Shehu Abdullahi în meciul încheiat la egalitate pe teren, 1-1.

Abdullahi nu a efectuat suspendarea de un meci după ce a primit două cartonașe galbene în preliminarii, dar Nigeria a încheiat în fruntea grupei și s-a calificat la turneul final din Rusia.

Înaintea turneului final din Brazilia, din 2014, echipa Insulelor Capului Verde a pierdut locul din play-off după ce l-a folosit pe jucătorul Fernando Varela, care a jucat la FCSB în perioada 2013-2016, în victoria din grupă împotriva Tunisiei. El, de asemenea, era suspendat, deci Tunisia a trecut de play-off.

