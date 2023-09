FIFA a anunţat nominalizările pentru premiile The Best. Cristiano Ronaldo, exclus din luptă

FIFA se pregăteşte din nou să încoroneze cele mai bune performanţe din fotbalul feminin şi masculin în cadrul The Best FIFA Football Awards 2023, cu o listă de nominalizări plină de vedete anunţată joi.

Fanii din întreaga lume au acum posibilitatea de a vota pentru Cea mai bună jucătoare, Cel mai bun jucător, Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin, Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, Cel mai bun portar din fotbalul feminin, Cel mai bun portar din fotbalul masculin şi The FIFA Fan Award până vineri, 6 octombrie, la miezul nopţii.

Vedetele de la o Cupa Mondială Feminină FIFA 2023 care a bătut toate recordurile se regăsesc în nominalizările la The Best FIFA Women's Player, Aitana Bonmati, câştigătoarea Premiului Balonul de Aur adidas, fiind una dintre cele patru jucătoare spaniole aflate în cursă. Patru jucătoare de la vicecampioana Anglia şi trei "Matildas" - care au fost atât de aproape de a ajunge în finală pe teren propriu - fac, de asemenea, parte din lista scurtă de 16 jucătoare.

Şase dintre cei 12 nominalizaţi pentru The Best FIFA's Men's Player Award fac parte din echipa Manchester City care a reuşit tripla în sezonul trecut, dar şi antrenorul Pep Guardiola, care este nominalizat pentru The Best FIFA Men's Coach alături de alţi patru antrenori.

Cristiano Ronaldo nu a fost inclus de FIFA pe lista nominalizaților,

Câştigătoarele din 2021 şi 2022 ale premiului The FIFA Best Women's Coach - Emma Hayes şi Sarina Wiegman - sunt două nominalizări din cvintetul de la această categorie.

NOMNALIZĂRILE PENTRU PREMIILE THE BEST

The Best FIFA Women's Player

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Mary Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

The Best FIFA Men's Player

Julian Alvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gundogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

The Best FIFA Women's Coach

Peter Gerhardsson

Jonatan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

The Best FIFA Men's Coach

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

The Best FIFA Women's Goalkeeper

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos Garcia-Villamil

The Best FIFA Men's Goalkeeper

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Andre Onana

Marc-Andre ter Stegen

The FIFA Fan Award

Fan al Clubului Atlético Colón

Fran Hurndall

Miguel Ángel, fan Millonarios

Votul pentru Premiul Puskás al FIFA, care va fi acordat autorului celui mai frumos gol marcat în perioada 19 decembrie 2022 - 20 august 2023, va avea loc începând cu 21 septembrie.

Câştigătorii din 2022

The Best FIFA Men's Player: Lionel Messi

The Best FIFA Women's Player: Alexia Putellas

The Best FIFA Men's Goalkeeper: Emiliano Martinez

The Best FIFA Women's Goalkeeper: Mary Earps

The Best FIFA Men's Coach: Lionel Scaloni

The Best FIFA Women's Coach: Sarina Wiegman

Premiul Puskás: Marcin Oleksy

Premiul FIFA pentru fair-play: Luka Lochoshvili

Premiul FIFA pentru fani: Fanii Argentinei