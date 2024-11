Messi, la bătaie cu Mbappe, Haaland și Vinicius! FIFA acordă premiile The Best

FIFA a anunţat lista nominalizaţilor pentru premiile The Best 2024, care vor fi atribuite celor mai buni fotbalişti, la masculin şi feminin, precum şi antrenorilor, cluburilor şi selecţionatelor care s-au evidenţiat în cursul acestui an.

Real Madrid, câştigătoarea ultimei ediţii a Ligii Campionilor, este echipa cu cel mai mare număr de jucători (6) prezenţi pe lista comunicată de FIFA: Dani Carvajal, Fede Valverde, Toni Kroos (retras din activitate), Jude Bellingham, Vinicius Junior şi Kylian Mbappe (care a evoluat în prima parte a anului la Paris Saint-Germain).

Alături de aceştia, printre cei nominalizaţi se mai află Erling Haaland şi Rodri (ambii de la Manchester City), Lamine Yamal (FC Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami) şi Florian Wirtz (Leverkusen).

Noutatea acestei ediţii a premiilor The Best FIFA este că fanii vor avea posibilitatea de a participa la alegerea câştigătorilor la diferite categorii, pe site-ul oficial al Federaţiei internaţionale de fotbal.

Anul acesta, în afara Premiului Puskas, acordat marcatorului celui mai frumos gol din fotbalul masculin, indiferent de campionat sau naţionalitate, va fi atribuit şi Premiul Marta, numit în onoarea legendei braziliene a sportului cu balonul rotund, care va recompensa cel mai frumos gol din fotbalul feminin la nivel mondial.

Termenul limită pentru a vota pe site-ul FIFA.com este 10 decembrie, iar regulile de acordare a tuturor premiilor sunt disponibile în FIFA Digital Hub.

Lista nominalizaţilor pentru premiile FIFA The Best:

Cel mai bun jucător al anului:

Dani Carvajal (Spania), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Anglia), Real Madrid

Kylian Mbappé (Franţa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spania), FC Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spania), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (retras)

Vinícius Jr. (Brazilia), Real Madrid

Cea mai bună jucătoare a anului

Aitana Bonmatí (Spania), FC Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvegia), FC Barcelona

Keira Walsh (Anglia), FC Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Anglia), Manchester City

Lindsey Horan (Statele Unite), Olympique Lyon

Lucy Bronze (Anglia), FC Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Statele Unite), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Spania), FC Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Statele Unite), San Diego Wave

Ona Batlle (Spania), FC Barcelona

Salma Paralluelo (Spania), FC Barcelona

Sophia Smith (SUA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyon

Trinity Rodman (Statele Unite), Washington Spirit

Cel mai bun portar al anului:

Andrei Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (Spania), Arsenal

Ederson (Brazilial), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Franţa), AC Milán

Unai Simón (Spania), Athletic Club.

Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin:

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Spania), Spania

Pep Guardiola (Spania), Manchester City

Xabi Alonso (Spania), Bayer Leverkusen

Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin:

Arthur Elias (Brazilia), Brazilia

Elena Sadiku (Suedia), Celtic

Emma Hayes (Anglia), Chelsea/Statele Unite ale Americii

Futoshi Ikeda (Japonia), Japonia

Gareth Taylor (Anglia), Manchester City

Jonatan Giráldez (Spania), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Fran?a), Paris FC

Sonia Bompastor (Franţa), Olympique Lyon/Chelsea

