A venit nota de plată. Anunț neplăcut de la FIFA, după ultimul meci al naționalei României

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:45
368 citiri
Fanii naționalei României FOTO Facebook Echipa nationala

Federația Română de Fotbal a fost amendată de Comisia de Disciplină a FIFA cu 32.000 de franci elvețieni, din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Cipru din 9 septembrie, încheiat la egalitate, 2-2, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Potrivit site-ului FIFA, FRF a fost sancționată pentru că a eșuat în a păstra ordinea și siguranța, pentru că suporterii români au intrat sau au încercat să intre pe teren și pentru că fanii naționalei au aprins torțe la meciul de la Nicosia.

Federația din Bosnia-Herțergovina, a cărei națională este rivala României în grupa preliminară pentru CM 2026, a fost sancționată cu amenzi de aproape 55.000 de franci elvețieni.

Forul bosniac a fost amendat cu 34.500 de franci pentru incidentele de la meciul cu San Marino din 6 septembrie (în deplasare), pentru că fanii au aruncat cu obiecte, au aprins torțe și au făcut uz de gesturi, cuvinte, obiecte sau alte mijloace care transmit mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv, și cu 20.000 de franci după partida cu Austria din 9 septembrie (acasă), pentru deficiențe de securitate, dar și pentru că fanii au dat dovadă de discriminare și abuz rasial, aprinderea de torțe, uz de gesturi, cuvinte, obiecte sau alte mijloace care transmit mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv.

