Joi, 02 Octombrie 2025, ora 18:51
Lovitura pe care a dat-o Răzvan Burleanu: va ocupa o poziție înaltă la FIFA
Componențele comisiilor de specialitate ale FIFA au fost stabilite în ședința de joi a Consiliului FIFA. România este din nou reprezentată la nivel înalt, consolidându-și prezența pe plan internațional, informează FRF.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, în calitate de membru al Consiliului FIFA, va coordona activitatea Institutional Relations Committee, o comisie nou-înființată menită să consolideze legăturile instituționale ale FIFA la nivel global.

De asemenea, alte două persoane din administrația FRF au primit mandate în cadrul comisiilor FIFA: Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori, va activa în Technical Development Committee, structură responsabilă cu programele de dezvoltare tehnică și educațională, iar Georgiana Schillo, director financiar FRF, va face parte din Football Social Responsibility Committee, comisia dedicată inițiativelor sociale și de responsabilitate comunitară prin fotbal.

