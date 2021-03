Ce suspendare a primit fostul sef al fotbalului mondial dupa un scandal de coruptie

Fostul secretar general al FIFA , Jerome Valcke, a primit o interdictie similara, ambii fiind, de asemenea, amendati cu cate 900.000 de euro.Pedepsele au fost dictate pentru "diverse incalcari" ale codului de etica al FIFA. Noile interdictii incep cand suspendarile actuale ale lui Blatter, in varsta de 85 de ani, si ale lui Valcke, de 60 de ani, se termina, in octombrie 2021, respectiv in octombrie 2025."Investigatiile asupra domnilor Blatter si Valcke au acoperit mai multe acuzatii, in special cu privire la platile bonus legate de competitiile FIFA, plati de care au beneficiat unii conducatori ai FIFA, la diverse modificari si prelungiri ale contractelor de munca, precum si la rambursarea de catre FIFA a costurilor juridice private in cazul domnului Valcke", a precizat forul mondial.Initial, FIFA i-a interzis lui Blatter orice activitate legata de fotbal timp de opt ani, pedeapsa redusa ulterior la sase ani, din cauza incalcarilor codului de etica, cand s-a constatat ca a facut o "plata neloiala" de doua milioane de franci elvetieni fostului presedinte al UEFA , Michel Platini.La 12 februarie 2016, Valcke a fost suspendat 12 ani de Comisia de Etica a FIFA pentru ca a abuzat de cheltuieli de deplasare, a profitat de pozitia sa pentru a vinde drepturi de televizare si pentru ca a distrus probe. Suspendarea a fost redusa de FIFA in apel, la 5 iulie 2016, de la 12 la 10 ani. El a pierdut apelul la TAS, in iulie 2018.CITESTE SI: