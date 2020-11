Un om important din conducerea FIFA, suspendat 5 ani pentru deturnare de fonduri

De asemenea, Comisia de etica a FIFA l-a amendat pe seful CAF, care indeplineste si functia de vicepresedinte al FIFA, cu suma de 200.000 de franci elvetieni (185.000 de euro)."Ahmad si-a incalcat datoria de loialitate, a oferit cadouri si alte beneficii, a administrat gresit fondurile si a abuzat de pozitia sa de presedinte al CAF", a precizat FIFA, intr-un comunicat.Originar din Madagascar, Ahmad, in varsta de 60 de ani, este la conducerea fotbalului african din martie 2017 si candida pentru un al doilea mandat.El a fost in custodia politiei sub suspiciunea de coruptie, in iunie 2019, la Paris, intr-un dosar legat de o afacere cu echipament sportiv.CITESTE SI: