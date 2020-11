Seful fotbalului englez a demisionat dupa ce a facut o afirmatie jignitoare. La noi, Stoichita l-a injurat ca la usa cortului pe Mutu dupa un meci al nationalei si nu a patit nimic

Intr-o audiere in parlament, Clarke, aflat in functie din septembrie 2016, i-a numit pe fotbalistii de culoare drept "colorati", un termen jignitor in Marea Britanie.El a folosit expresia "fotbalisti colorati", in timp ce vorbea despre abuzul rasist al jucatorilor de catre "troll-i" (provocatori) pe retelele de socializare, intr-o audiere prin video in fata Comisiei pentru Digital, Cultura, Media si Sport (DCMS) a Camerei Comunelor.In timpul sedintei parlamentare, Clarke si-a cerut scuze dupa ce a fost indemnat sa o faca de catre deputatul Kevin Brennan.Clarke s-a aratat apoi "profund intristat" pentru jignire pe care a provocat-o folosind termenul "fotbalisti colorati"."Cuvintele mele inacceptabile in fata parlamentului au fost un deserviciu pentru jocul nostru si pentru cei care il urmaresc, il joaca, il arbitreaza si il administreaza. Acest lucru mi-a cristalizat hotararea de a merge mai departe. Sunt profund intristat ca am jignit acele comunitati diverse din fotbal pe care eu si altii am muncit atat de mult sa le integram", a declarat Clarke dupa demisie."Ca o persoana care iubeste fotbalul si care a fost decenii in serviciul jocului nostru, este corect sa pun interesele fotbalului pe primul loc. Anul 2020 a fost unul provocator si m-am gandit activ sa stau deoparte un timp pentru a face loc unui nou presedinte", a adaugat Clarke.Atributiile sale vor fi preluat interimar de vicepresedintele FA, Peter McCormick.In Romania, directorul tehnic al FRF Mihai Stoichita , l-a injurat pe antrenorul nationalei de tineret, Adrian Mutu , dupa meciul cu Malta, insa nu s-a lasat cu nicio masura dura din partea sefilor fotbalului romanesc.CITESTE SI: