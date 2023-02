FIFA a anuntat numele celor trei nominalizati pentru titlul de fotbalistul anului

Portughezul Cristiano Ronaldo, transferat in vara de la Real Madrid la Juventus Torino, egipteanul Mohamed Salah (Liverpool) si croatul Luka Modric (Real Madrid) au fost nominalizati de FIFA pentru titlul de jucatorul anului, a anuntat luni forul fotbalistic mondial.

Cristiano Ronaldo a castigat in sezonul trecut Liga Campionilor in tricoul lui Real Madrid, dupa o finala cu Liverpool, echipa lui Mohamed Salah, cel care fusese desemnat cel mai bun jucator in Premier League. Luka Modric a stralucit atat la Real Madrid, cat si la nationala Croatiei, pe care a ajutat-o sa se califice in finala Cupei Mondiale 2018.

Castigatorul trofeului "The Best FIFA Football Awards" in 2016 si 2017 este Cristiano Ronaldo.

Cel mai bun portar al anului va fi ales dintre belgianul Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), francezul Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) si danezul Kasper Schmeichel (Leicester City), toti trei cu evolutii foarte bune la CM 2018. Castigatorul de anul trecut este italianul Gianluigi Buffon.

Ads

La capitolul antrenori, cei trei nominalizati sunt francezii Didier Deschamps si Zinedine Zidane si croatul Zlatko Dalic. Didier Deschamps a castigat in vara Cupa Mondiala cu nationala Frantei. La sfarsitul lui mai, Zinedine Zidane a castigat pentru al treilea an consecutiv Liga Campionilor cu Real Madrid, echipa de care s-a despartit la cateva zile dupa finala cu Liverpool. Zlatko Dalic a dus reprezentativa Croatiei pana in finala Mondialului din Rusia.

La categoria cea mai buna jucatoare au fost nominalizate norvegianca Ada Hegerberg si germanca Dzsenifer Marozsan (ambele de la Olympique Lyon) si brazilianca Marta Vieira (Orlando Pride).

Ads

Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin va fi ales dintre Reynald Pedros (Olympique Lyon), japoneza Asako Takakura (nationala Japoniei) si olandeza Sarina Wiegman (nationala Olandei).

Printre cei zece finalisti pentru premiul Puskas, ce rasplateste cel mai frumos gol al anului, se afla galezul Gareth Bale (Real Madrid), cu foarfeca sa in finala Ligii Campionilor, Cristiano Ronaldo, cu reusita din foarfeca impotriva lui Juventus, cand juca la Real, in sferturile Ligii Campionilor, argentinianul Lionel Messi, cu golul impotriva Nigeriei, la Cupa Mondiala, sau Benjamin Pavard, cu golul impotriva Argentinei, in optimile Mondialului.

Finalistii pentru premiul FIFA Puskas sunt: Gareth Bale (Real Madrid), Denis Cerisev (Rusia), Lazaros Christodopoulos (AEK Atena), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Riley McGree (Newcastle Jets), Leo Messi (Argentina), Benjamin Pavard (Franta), Ricardo Quaresma (Portugalia), Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Ceremonia de decernare a "The Best FIFA Football Awards" se va desfasura la Londra pe 24 septembrie.

Ads