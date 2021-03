Super tehnologie bazata pe inteligenta artificiala gasita de FIFA pentru a detecta ofsaidul mai usor

FIFA a testat sistemul semiautomat de ofsaid la Cupa Mondiala a cluburilor de luna trecuta, din Qatar. Rezultatele urmeaza sa fie dezvaluite in zilele urmatoare, FIFA sperand ca va putea dezvolta un "instrument de ajutor similar tehnologiei pe linia portii".Tehnologia semiautomata a ofsaidului presupune urmarirea membrelor, detectarea automata a mingii si crearea unui model al scheletului unui jucator.Inteligenta artificiala urmareste miscarile jucatorilor si identifica momentul exact in care se da o pasa.Studiind membrele jucatorilor , VAR poate, in cateva secunde, retransmite ofsaidul catre asistent, care va ridica steagul. Tehnologia este atat de sofisticata incat poate detecta varful piciorului unui atacant in timp real.Asistentii nu ar mai fi nevoiti sa astepte finalizarea unei faze de joc inainte de a semnaliza un ofsaid, iar fanii ar putea sarbatori golurile stiind ca marcatorul lor a fost in pozitie regulamentara.Un studiu a descoperit ca, acum, o problema majora a ofsaidurilor este modul in care operatorii VAR aleg diferite parti ale corpului atunci cand isi traseaza liniile. Noul sistem localizeaza automat cea mai avansata parte a corpului cu care se poate inscrie un gol.FIFA intentiona ca sistemul sa fie lansat pana in 2022, la timp pentru Cupa Mondiala din Qatar, dar pandemia de Covid-19 a provocat o intarziere in teste.Noua tehnologie ar putea duce la evitarea unor accidentari precum cea suferita de portarul Rui Patricio, in meciul Wolverhampton - Liverpool, care a avut loc, luni, in Premier League.In minutul 86, portarul echipei Wolverhampton s-a ciocnit violent cu un coechipier, Conor Coady, iar Salah a marcat, intr-o faza care ar fi trebuit sa fie oprita mai devreme, din cauza pozitiei de ofsaid din care a plecat atacantul oaspetilor. Internationalul portughez a primit timp de 14 minute ingrijiri pe teren, inainte de a fi transportat la spital.Conform actualei proceduri la meciurile cu VAR, in situatii la limita, asistentul lasa faza sa continue pana la capat, apoi asistenta video stabileste daca a existat vreo infractiune.Daca ofsaidul ar fi fost semnalizat la timp, nu s-ar mai fi ajuns la accidentarea lui Rui Patricio.CITESTE SI: