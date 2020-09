Jerome Valcke si Nasser Al-Khelaifi, judecati in dosarul drepturilor TV cedate de FIFA catre beIN Media

Insotiti de avocatii lor, cei doi au ajuns, luni dimineata, la tribunalul din Bellinzona, care a inceput primele audieri destinate solutionarii a cinci ani de scandaluri in jurul FIFA.Principalul inculpat, francezul Jerome Valcke, mana dreapta a presedintelui demis al FIFA Sepp Blatter pana in 2015, trebuie sa se explice in doua cazuri separate de acordare a drepturilor de televiziare si se confrunta cu o posbila pedeapsa de cinci ani de inchisoare.Justitia il acuza ca a favorizat transferul catre gigantul beIN Media din Qatar a drepturilor TV din Orientul Mijlociu si Africa de Nord a editiilor Cupei Mondiale din 2026 si 2030, in schimbul "utilizarii exclusive" a unei vile din Sardinia, platita cu 5 milioane de euro de catre Nasser Al-Khelaifi.Condusa mult timp pentru "coruptie in mediul privat", procurorul a trebuit sa renunte la aceasta acuzatie din cauza unui "acord amiabil" incheiat in ianuarie intre FIFA si Al-Khelaifi, care a determinat forul fotbalistic sa isi retraga plangerea. Procuratura a optat pentru alta acuzatie, "gestiune neloiala", si acum il acuza pe Valcke ca a "pastrat pentru el" avantaje care ar fi trebuit sa revina FIFA si pe Al-Khelaifi pentru ca l-a "incitat" sa faca acest lucru.Cei doi barbati contesta aceste acuzatii, potrivit apararii lor. In plus, avocatii lui Nasser Al-Khelaifi considera ca "partea cea mai mare parte a cazului nu il priveste" pe clientul lor.In cel de-al doilea caz, Jerome Valcke se va confrunta cu acuzatiile de "coruptie pasiva repetata", "gestiune neloiala agravata" si "fals in inscrisuri", alaturi de omul de afaceri grec Dinos Deris, 63 de ani. Acesta din urma ar putea lipsi din motive medicale, potrivit ziarului Le Temps.De data aceasta, Valcke ar fi primit 1,25 milioane de euro, in trei transe din Liechtenstein, prin compania sa Sportunited, pentru a favoriza obtinerea drepturilor mass-media ale mai multor editii ale Cupei Mondiale pentru Grecia si Italia.Parte vatamata in aceste doua cazuri, FIFA solicita "intre 1,4 si 2,3 milioane de euro" de la Jerome Valcke, pentru ca s-a bucurat de "Vila Bianca" timp de 18 luni, o cladire de lux de pe Coasta de Smarald din Sardinia. De asemenea, FIFA cere 1,25 milioane de euro de la fostul ei secretar general si de la Dinos Deris.Insa acuzarea este slabita de suspiciunile de intelegere rezultate dupa trei intalniri secrete din 2016 si 2017, intre seful FIFA, Gianni Infantino , si fostul procuror-sef elvetian Michael Lauber, care a fost obligat sa demisioneze in iulie.Cei doi barbati au fost vizati inca din aceasta vara de o ancheta pentru "obstructionarea procedurilor penale", chiar daca FIFA insista asupra faptului ca aceste intalniri, omise in mod cert din procedura, au fost menite sa arate intentia de a "colabora cu justitia elvetiana".Daca procesul va ajunge la final, va fi prima hotarare pronuntata in Elvetia, sediul majoritatii organizatiilor sportive internationale, din cele 20 de anchete deschise in ultimii cinci ani in legatura cu FIFA.In aprilie, Tribunalul penal federal a fost fortat sa inchida un proces inceput in martie pentru suspiciuni de coruptie in atribuirea Cupei Mondiale din 2006 Germaniei. Amanat prima data din cauza pandemiei de coronavirus, acest proces care il viza si pe "kaizerul" Frank Beckenbauer a fost oprit din cauza prescrierii faptelor.