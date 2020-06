Michael Platini: "Daca a existat coruptie, Cupa Mondiala ar trebui retrasa Qatarului"

Ziare.

"Eu sunt pentru expansiune, pentru dezvoltarea fotbalului", a declarat Platini, care a sarbatorit duminica implinirea varstei de 65 ani, intr-un interviu acordat ziarului Le Monde, chestionat in legatura cu cina organizata la Palatul Elysee, pe 23 noiembrie 2010, de catre Nicolas Sarkozy , in prezenta emirului Qatarului, Tamim Al-Thani.Aceasta intalnire s-a aflat in centrul unei informari judiciare deschisa la finele lui 2019 in cadrul anchetei Parchetului national financiar francez privind atribuirea CM 2022."Faptul ca o tara arabo-musulmana primeste Cupa Mondiala este un lucru mai bun decat sa fie atribuita din nou altora. Am dorit ca aceasta Cupa Mondiala sa se joace in toate tarile din Golf, nu doar in Qatar.Daca as fi ramas la FIFA , as fi putut obtine probabil acest lucru", a adaugat francezul, fostul capitan al selectionate Frantei si triplu castigator al Balonului de Aur.Fostul presedinte al UEFA a asigurat ca a votat conform "convingerilor sale profunde" in 2010, cu ocazia votului pentru atribuirea CM 2018 si CM 2022.Michel Platini a fost inlaturat din cursa pentru presedintia FIFA inaintea alegerilor din 2016, dupa ce a fost suspendat de Federatia internationala pentru o plata controversata de 2 milioane de franci elvetieni, primita din partea fostului conducator al fotbalului mondial, Sepp Blatter, pentru consultanta. Justitia l-a exonerat pe Platini in mai 2018, insa FIFA ii solicita in continuare francezului returnarea sumei respective.Francezul l-a acuzat luna trecuta pe actualul conducator al FIFA, elvetianul Gianni Infantino , ca ajuns in fruntea instantei mondiale a fotbalului "printr-o combinatie abila de circumstante" si ar trebui sa isi prezinte demisia.