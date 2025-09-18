"Mita lui Penescu", sanctionata la FIFA

Miercuri, 20 Mai 2009, ora 08:25
2052 citiri
"Mita lui Penescu", sanctionata la FIFA

Desi nu s-a implicat in mod oficial, FIFA va lua masuri vizavi de scandalul de coruptie din fotbalul romanesc si va micsora numarul de arbitrii delegati la partidele internationale.

Incepand cu 2010, numarul centralilor romani delegati la meciurile internationale va fi redus de la sapte la cinci, iar numarul asistentilor limitat de la zece la sapte, informeaza Cotidianul.

Cornel Penescu a fost arestat, luna trecuta, mai exact pe 14 aprilie, fiind acuzat ca a dat mita presedintelui CCA, Gheorghe Constantin, observatorului Marcel Lica si mai multor arbitri din Liga I.

Directorul de Relatii Internationale al FRF, Florin Prunea, este si el acuzat ca ar fi primit 12.000 de dolari de la patronul gruparii FC Arges.

Un deputat PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să bulverseze şi administraţia publică locală, aşa cum a făcut în Educaţie. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”
Un deputat PSD îl acuză pe Bolojan că vrea să bulverseze şi administraţia publică locală, aşa cum a făcut în Educaţie. „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că premierul Ilie Bolojan vrea să ”bulverseze” și administrația publică locală, după schimbările făcute în Educație. Fifor acuză că premierul...
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a reacționat dur la propunerea unor deputați POT de a introduce „o protecție penală suplimentară...
#mita arbitraj Romania, #sanctiuni FIFA, #Penescu DNA retinut , #stiri FIFA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost antrenor la naționala României, în stare gravă. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme!
  2. Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului
  3. Eroul lui Inter Milano, tachinat de Cristi Chivu: "Nu e genul lui"
  4. Simona Halep, despre retragerea din tenis: ”Îți trăiești viața...”
  5. Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri
  6. Reacția lui Cristi Chivu la golurile marcate de Inter în poarta fostei sale echipe: "A fost un gest șic"
  7. Gest superb făcut de Ajax Amsterdam pentru Cristi Chivu
  8. Spania ameninţă că va boicota Cupa Mondială în cazul calificării Israelului: "Nu suntem complici la genocid"
  9. Fostul internațional sârb a murit la doar 41 de ani. S-a prăbușit după ce a dat gol
  10. Diego Simeone și-a ieșit din minți pe terenul lui Liverpool. N-a mai rezistat la ironiile spectatorului VIDEO