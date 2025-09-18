"Mita lui Penescu", sanctionata la FIFA

Desi nu s-a implicat in mod oficial, FIFA va lua masuri vizavi de scandalul de coruptie din fotbalul romanesc si va micsora numarul de arbitrii delegati la partidele internationale.

Incepand cu 2010, numarul centralilor romani delegati la meciurile internationale va fi redus de la sapte la cinci, iar numarul asistentilor limitat de la zece la sapte, informeaza Cotidianul.

Cornel Penescu a fost arestat, luna trecuta, mai exact pe 14 aprilie, fiind acuzat ca a dat mita presedintelui CCA, Gheorghe Constantin, observatorului Marcel Lica si mai multor arbitri din Liga I.

Directorul de Relatii Internationale al FRF, Florin Prunea, este si el acuzat ca ar fi primit 12.000 de dolari de la patronul gruparii FC Arges.

