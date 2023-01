Noi dezvaluiri incendiare in scandalul de coruptie de la FIFA

Scandalul de coruptie in care sunt implicati mai multi oficiali FIFA este alimentat de noi dezvaluiri.

Presedintele Federatiei de Fotbal din Surinam, Louis Giskus, a marturisit joi ca a primit un plic cu 40.000 de dolari din partea seicului Bin Hammam, acuzat ca ar fi platit bani grei pentru a duce Cupa Mondiala din 2022 in Qatar.

"Am mers in camera de hotel si am gasit un plic maro cu inscriptia 'Surinam', care continea 40.000 de dolari. Cand l-am intrebat pe Jason Sylvester ce e cu ei, ni s-a spus ca sunt din partea CFU, destinati dezvoltarii fotbalului din Surinam.

De asemenea, cand ne-am aratat nesiguri ca vom putea iesi din Port of Spain cu aceasta suma de bani asupra noastra, am primit asigurari ca nu va exista nicio problema. Am trecut numarul lui pe plic, ca sa fie sunat in caz ca ar fi fost probleme.", a dezvaluit Giskus, informeaza The Guardian.

Jason Sylvester este unul dintre oficialii FIFA suspendati in urma scandalului de mita izbucnit in cadrul forului mondial, legat de acordarea organizarii Campionatului Mondial din 2022 catre statul Qatar.

Alaturi de Sylvester a fost suspendat si Mohammed bin Hammam, care s-a retras ulterior din cursa pentru presedintia FIFA.

C.F.