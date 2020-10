O noua competitie organizata de FIFA, cu 18 mari cluburi europene si cu premii totale de peste cinci miliarde de euro

Potrivit sursei citate, Liverpool si Manchester United ar fi printre initiatoarele proiectului, la care s-ar putea alatura din Anglia Manchester City Chelsea sau Tottenham, pentru cele cinci locuri rezervate insularilor. Alte cluburi din Spania, Italia, Germania si Franta si-ar fi aratat interesul pentru aceasta competitie si pentru a deveni membri fondatori.Competitia ar urma sa se desfasoare in sistem de grupe cu meciuri tur-retur, in timpul sezonului fotbalistic european. Formatiile clasate cel mai bine ar urma sa dispute o faza finala, eliminatorie, care sa stabileasca echipa campioana.Fiecare club fondator ar urma sa primeasca premii de ordinul sutelor de milioane de euro.O mare parte a finantarii ar urma sa vina de la banca americana JP Morgan, dar si alte banci ar putea fi atrase in cel mai important proiect din fotbalul mondial in ultimele decenii.Initiatorii ar dori ca prima editie a noii competitii sa inceapa in 2022.Sursa citata precizeaza ca acest proiect nu ar fi sustinut de UEFA deoarece ar duce la disparitia Ligii Campionilor.